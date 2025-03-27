"Смотрящий" за Киевом и топ-коррупционер: кто такой Денис Комарницкий и почему о нем говорят

"Смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого, который находится в розыске, на днях заметили в Вене. Он является фигурантом громкого коррупционного скандала по земельным махинациям.

Комарницкий – бизнесмен и экс-депутат Киевского горсовета. Детали биографии топ-коррупционера, о его уголовных делах и бегстве из Украины, читайте на 24 Канале.

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Кто такой Денис Комарницкий

Денис Комарницкий родился 20 января 1978 года. Он уроженец Киева.

Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко сначала на историческом, а затем на юридическом факультетах.

Еще в студенческие годы был консультантом-организатором Киевской городской организации Народно-демократической партии Валерия Пустовойтенко.

Позже в течение четырех лет работал в ООО "Юридическая фирма "Правозащитник" юристом-консультантом, а затем – исполнительным директором.

В 2005 году Комарницкий стал соучредителем и бенефициаром акционерного общества "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения".

В депутатство ушел в 2006. Тогда его избрали депутатом Киевского городского совета 5 созыва от "Блока Леонида Черновецкого". Также он возглавлял Христианско-либеральную партию и ее киевскую городскую организацию.

Также Комарницкий неудачно пытался прорваться в ВРУ от Блока народно-демократических партий.

В 2008 году он снова был избран депутатом Киевского горсовета 6 созыва от партии Черновецкого. Тогда же стал членом постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, а также председателем фракции.

Комарницкий имеет жену, двух сыновей и дочь. Где сейчас находится его семья неизвестно, она ведет непубличную жизнь.

Что известно о делах против Комарницкого

Уголовные дела тянутся за Комарницким еще с 2011 года. Первое из них было возбуждено по факту разбойного нападения.

Следствие установило, что Комарницкий и зять Черновецкого Вячеслав Супруненко совершили нападение на адвоката.

Они отобрали у него чемодан, а в нем были 20 тысяч долларов и решение суда Харьковской области об аресте недвижимого имущества АОЗТ "Книжка".

Вероятно, Комарницкий конфликтовал с клиентом пострадавшего адвоката по делу о приватизации этого предприятия, а решение суда помешало его планам присвоить "Книжку".

В конце концов суд признал Комарницкого виновным по этому делу.

В 2017 году он стал фигурантом еще нескольких дел.

О первом из них узнавали журналисты "Bihus.info". Они установили, что Комарницкий договорился с менеджером беглого министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко снять арест и затем продать ряд объектов в Конча-Заспе.

Другое дело – реконструкция Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве. Тендер на 6 миллиардов гривен выиграла связанная с Комарницким фирмы "Эко-строй-трейд".

В 2021 году сметная стоимость этого проекта выросла с 11,251 до 19,922 миллиарда гривен.

"Смотрящим" за Киевом Комарницкого начали называть в 2019 году. Его "предшественником" был пророссийский политик и депутат Вадим Столар. Эти люди руководили сферами строительства и коммунального хозяйства столицы.

В 2020 году "Bihus.info" пришло к выводу, что фирмы, связанные с Комарницким, регулярно выигрывали миллиардные строительные тендеры, объявленные властями Киева.

А в 2021 – оказалось, что он и скандальный нардеп Николай Тищенко якобы имели общие бизнес-интересы в Киеве.

Операция "Чистый город"

Уже в начале февраля 2025 года НАБУ и САП провело спецоперацию "Чистый город". Им удалось установить механизм завладения землей столичной общины под застройку.

Было разоблачено всего 10 подозреваемых, 7 – задержаны. Среди фигурантов:

экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;

председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

Кроме Комарницкого, по данным СМИ, к делу был привлечен экс-заместитель председателя КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.

Они работали по так называемой "туалетной схеме".

"Участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов", – писали в НАБУ.

За свою деятельность подозреваемые получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости.

Руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА, в частности, на действия должностных лиц, назначения на высокие должности лояльных лиц, увольнения подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации и тому подобное.

Всего в 2023 – 2024 годах у общины Киева украли землю в центре города стоимостью 11,6 миллиона гривен. В то же время удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками стоимостью 83,7 миллиона гривен.

"Кроме того, разоблачена попытка через угрозы и искусственные препятствия заставить частное предприятие прекратить законную деятельность по торговле и предоставление в аренду торговых помещений в одном из районов столицы с целью завладения для дальнейшей застройки земельного участка этого предприятия", – говорится в заявлении НАБУ.

К слову, заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петра Оленича должен был бы находиться под стражей до 6 апреля, но позже он вышел под залог в размере 15 миллионов гривен.

Чиновника уволили из КГГА в начале марта. Судьба других фигурантов, как заверил мэр Киева Кличко, такая же.

Как Комарницкий сбежал за границу

НАБУ удалось провести у Комарницкого и других подозреваемых по делу десятки обысков. Тогда главный фигурант еще находился в Украине, но уже пытался сбежать.

После этого его объявили в розыск.

А в марте Комарницкого "нашли" журналисты – в Вене.

По данным "Украинской правды", он сначала скрывался на Киевщине, а 16 февраля – незаконно пересек границу и оказался в Румынии. Оттуда уже перебрался в Австрию.

Для побега коррупционера из Украины использовали авто, которым перевозят павших воинов. Путь пролегал через Закарпатье, где действует своя "схема Прикрытия", – через Хуст, в направлении Межгорья и далее к границе.

Комарницкому помог его друг Юрий Довгаленко, который представился на Закарпатье работником СБУ и показал удостоверение гласного внештатного оперативника.

Затем беглец пересел в Toyota Land Cruiser 200, которая опережала машину с пометкой "200" на 30 километров и проверяла ситуацию на блокпостах.

К организации побега привлекли 4 человек с удостоверениями СБУ, 2 сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области и 1 депутата Закарпатского облсовета. Но, как заверили в самой Службе безопасности, их штатных работников там не было. А задержанные лица менее 5 месяцев были гласными внештатными работниками, но их лишили этого статуса еще в начале февраля. Сейчас фигурантов задержали и вручили подозрения.

Сам Комарницкий не был рад, что его нашли в Вене, и даже обвинил журналиста в шпионаже. А дело против себя назвал "политическим преследованием".

Сегодня я застал вас во время слежки за домом моей жены и заставил записать номер моего телефона. Дело, которое вы хотите обсуждать, является политическим и используется для политического давления для меня, как на адвоката, и думаю, что вам это известно. Предыдущие публикации СМИ имели откровенно манипулятивный характер,

– заявил Комарницкий.