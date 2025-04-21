ВАКС арестовал имущество и деньги подозреваемого в махинациях в Киеве Комарницкого, – журналист

Высший антикоррупционный суд наложил арест на ряд имущества беглого бизнесмена Дениса Комарницкого и его семьи. Речь идет как о движимом, так и о недвижимом имуществе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Олега Новикова.

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Что арестовал суд у Комарницкого

Журналист отметил, что ВАКС арестовал имущество Дениса Комарницкого, его жены Ирины и его водителя Юрия Дашкова.

В частности, суд наложил арест на:

движимое и недвижимое имущество;

корпоративные права в ООО "Центр развития экономики и права" и ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения";

автомобили Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 года выпуска, Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска, GMC Yukon XL, Mercedes-AMG GLE 53;

наличные и безналичные, ценные бумаги на счетах в "Сенс Банке", Ощадбанке, "Коминбанке", "Банке инвестиций и сбережений".

Также суд арестовал наличные, изъятую в рамках этого дела, а именно: 3 972 175 долларов США, 100 тысяч евро и 806 300 гривен.

К слову, ранее журналисты обнаружили Дениса Комарницкого, которого подозревают в коррупционных схемах в Вене. Выяснилось, что бизнесмен нелегально покинул страну, назвав дело против него "политическим давлением".