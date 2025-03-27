Для побега топ-коррупционера Киева Комарницкого за границу использовали авто, которым перевозят павших защитников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование "Украинской правды".

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Что удалось установить

Журналисты выяснили, что Комарницкий выехал за границу через Закарпатье, где действует своя "схема Прикрытия". О своих планах он сообщил своему другу Юрию Довгаленко.

Тот, свою очередь, организовывал побег Комарницкого и представился на Закарпатье как работник СБУ и показал удостоверение гласного внештатного оперативника.

Маршрут Комарницкого пролегал через Хуст, в направлении Межгорья и далее к границе. Комарницкий передвигался в составе законспирированной колонны: камуфлированное авто с табличкой "200". Их используют для транспортировки павших защитников. После этого он пересел на Toyota Land Cruiser 200, которая опережала камуфлированную машину на 30 километров и мониторила блокпосты. Только потом ехала машина с самим Комарницким.

К этому привлекли 4 человек с удостоверениями СБУ, 2 сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области и 1 депутата Закарпатского облсовета.