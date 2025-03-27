Для втечі топкорупціонера Києва Комарницького за кордон використали авто, яким перевозять полеглих захисників. Про це пише 24 Канал із посиланням на розслідування "Української правди".

Дивіться також Блудні сини в рясах․ Скільки релігійних діячів виїжджають за кордон і не повертаються

Що вдалося встановити

Журналісти з'ясували, що Комарницький виїхав за кордон через Закарпаття, де діє своя "схема Прикриття". Про свої плани він повідомив своєму другу Юрію Довгаленку.

Той, своєю чергою, організовував втечу Комарницького та представився на Закарпатті як працівник СБУ й показав посвідчення гласного позаштатного оперативника.

Маршрут Комарницького пролягав через Хуст, у напрямку Міжгір’я та далі до кордону. Комарницький пересувався у складі законспірованої колони: камуфльоване авто з табличкою "200". Їх використовують для транспортування полеглих захисників. Після цього він пересів на Toyota Land Cruiser 200, яка випереджала камуфльовану машину на 30 кілометрів і моніторила блокпости. Лише потім їхала машина з самим Комарницьким.

До цього залучили 4 осіб з посвідченнями СБУ, 2 співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та 1 депутата Закарпатської облради.