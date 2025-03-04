Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Общественного. Известно, что погибший был стрелком отделения охраны, он получил многочисленные ранения.

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Что известно о прощании с бойцом

Денис Коновалов получил многочисленные ранения в результате российского удара по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. Врачи боролись за его жизнь в течение восьми часов, однако 2 марта у военного остановилось сердце.

Погибшему было всего 38 лет, у него остались двое дочерей, жена и мама. После начала полномасштабного вторжения мужчина пошел служить. Денис был в мобильно-огневой группе, на его счету 56 сбитых дронов-камикадзе типа "Шахед".

Прощание с Денисом Коноваловым / Фото Суспільне Дніпро

Напомним, на днях россияне ударили ракетой по полигону "Новомосковский", где проходили учения, в частности военные 157 ОМБр. В результате погибли по меньшей мере 50 воинов. По данному факту будет проведена проверка, виновных обещают привлечь к ответственности.