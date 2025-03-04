Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Відомо, що загиблий був стрільцем відділення охорони, він дістав численні поранення.

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Що відомо про прощання з бійцем

Денис Коновалов отримав численні поранення внаслідок російського удару по полігону "Новомосковський" у Дніпропетровській області. Лікарі боролися за його життя протягом восьми годин, проте 2 березня у військового зупинилось серце.

Загиблому було всього 38 років, у нього залишилися двоє доньок, дружина та мама. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов служити. Денис був у мобільно-вогневій групі, на його рахунку 56 збитих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Прощання з Денисом Коноваловим / Фото Суспільне Дніпро

Нагадаємо, днями росіяни вдарили ракетою по полігону "Новомосковський", де проходили навчання, зокрема військові 157 ОМБр. Внаслідок цього загинули щонайменше 50 воїнів. За цим фактом буде проведена перевірка, винних обіцяють притягнути до відповідальності.