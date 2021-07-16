Теоретик в роли "жертвы": биография Дениса Монастырского

Во вторник, 13 июля, "вечный" министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о собственной отставке. В тот же день стало известно имя его преемника. Президент Зеленский увидел все необходимые качества в лице нардепа Дениса Монастырского.

Сам Денис Монастырский уже сравнил свою будущую работу с великой жертвой. "Я понимаю, на какую жертву иду. Как человек, как личность, как политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", – прокомментировал свою номинацию Монастырский и дал понять, что это была воля президента.

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Биография Дениса Монастырского

Будущий политик родился 12 июня 1980 года в Хмельницком. Образование получал на малой родине – в местном университете управления и права (ХУУП). Молодой вуз был не слишком престижным, но давал дипломы по модным тогда направлениям, а еще имел собственную команду КВН (клуб веселых и находчивых), она была частью популярной команды "Три толстяка". Членом команды был нынешний вице-спикер Руслан Стефанчук.

Денис Монастырский и его "жертвенность":

Победа "Слуги народа" на социальном лифте вынесла на гору много так называемых "новых лиц".

Одним из них был Монастырский. После получения диплома о высшем образовании он решает продолжать обучение, но уже в Киеве. Он пишет диссертацию в столичном Институте государства и права имени Корецкого. Тема кандидатской, которую Монастырский защитил в 2009-м году, – "стабильность закона".

Юрист наподхват

Параллельно с написанием диссертацию молодой юрист преподает в alma mater и работает в частном секторе. Монастырский был юристом Hillmont Partners и "Лигал Консалтинг". Кроме того, Монастырский активно занимался общественной деятельностью, был членом культурных организаций.

Монастырский в качестве эксперта по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем присоединился к Украинскому институту будущего, основателем и самым известным деятелем которого длительное время был действующий заместитель министра внутренних дел и, де-факто, рупор Арсена Авакова – Антон Геращенко.

В годы депутатства Геращенко Денис Монастырский был его помощником, а еще активно "светился" в "тусовке". В частности, Монастырский был секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного Бюро расследований (сейчас там работает его жена – Жанна Монастырская).

Член Зе-команды

Хмельницкие и киевские связи помогли Монастырскому стать членом команды Зеленского. Он был участником так называемой "группы нижних" – неформальной группировки в Зе-команде, о которой стало известно благодаря слитому дампу в расследовании Bihus.info. "Нижние" – это выходцы из юркомпании ныне покойного Сергея Нижнего Hillmont Partners. Эта компания занималась юридическим сопровождением "Квартала 95". Монастырский фактически был рекрутирован в новый политический проект.

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Он стал одним из первых экспертов Зе-команды, его направлением работы прогнозируемо стали вопросы реформирования правоохранительной системы, а еще был юристом предвыборного штаба Зеленского.

Монастырский и Дмитрий Разумков на уже легендарном курсе молодого нардепа, лето-2019 / Фото – фейсбук нардепа

Народный депутат

После победы бывшего комика на выборах президента пришло время "раздачи слонов" для членов его команды. На парламентских выборах-2019 Монастырский шел под высоким 19-м номером. Как член монобольшинства, Монастырский возглавил комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, в простонародье так называемый – "милицейский комитет".

За 2 года работы Монастырскому в отличие от многих коллег удалось сохранить репутацию и авторитет. Он – чрезвычайно активный парламентарий, согласно данным движения ЧЕСНО, он был одним из народных депутатов, кто подал больше всего законодательных инициатив. Также он является членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.



На комитете / Фото – фейсбук нардепа

Также Монастырский налаживал сотрудничество с Офисом Генерального Прокурора и пытался вывести из тупика ситуацию вокруг НАБУ, повысить заработную плату полицейским и обеспечить легитимное наполнение президентских идей по борьбе с коррупцией и "ворами в законе".

Депутат был также и осторожным критиком МВД. Именно под его председательством на комитете рассматривались резонансные ляпы ведомства Авакова и неоднократно появлялся вопрос об отставке министра. Длительное время они оставались в статусе разговоров и консультаций и только в июле 2021 года приобрели реальный статус.

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Квартирный вопрос

Монастырский не был фигурантом громких скандалов, но все же не избежал их.

В частности, в феврале 2021 года депутат приобрел квартиру в Киеве в ЖК "Галактика" на улице Евгения Сверстюка за 100 000 долларов. Цена за жилье в 97,4 м² не была рыночной – депутат заплатил, минимум на 500 000 гривен меньше. В объяснении журналисту PavlovskyNews Монастырский "зрады" не увидел и объяснил, что деньги собрал от продажи всего имеющегося имущества в Хмельницком.

Это подтверждает декларация за 2021 год, правда, там есть еще одна киевская квартира площадью более 100 м². Она была приобретена в мае 2019 года (как раз после победы Зеленского) за 3 миллиона гривен.



Денис Монастырский с женой Жанной / Фото – фейсбук нардепа

Монастырский с сыновьями Павлом и Михаилом / Фото – фейсбук нардепа

Личная жизнь Дениса Монастырского

Денис Монастырский вместе с женой Жанной воспитывают двоих сыновей – Павла и Михаила.

Жена депутата зарабатывает в ГБР вдвое больше мужа (1 102 008 гривен против 537 225 гривен).

В собственности семьи есть две машины-Suzuki SX-4 2008 года и KIA SPORTAGE 2017 года выпуска.

Денис Монастырский не слишком доверяет банковской системе, а потому хранит более 2 700 000 гривен наличными и почти 600 000 гривен на счетах в Приватбанке.