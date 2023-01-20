О смерти Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря ведомства Юрия Лубковича стало известно в среду, 18 января. Погибли чиновники в результате падения вертолета ЕС-225 Super Puma.
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ГСЧС о Монастырском и Енине
В структуре констатировали, что Денис Монастырский был мудрым, справедливым и искренним человеком. В то же время, там отметили, что он был преданным патриотом Украины и защищал ее до последней минуты своей жизни.
У Дениса Анатольевича был особый и добрый взгляд. Он излучал доверие и человечность, которая вдохновляла и поддерживала каждого из нас в самый страшный период нашей истории.
– написали в ГСЧС.
Кроме того, там отметили, что вся многотысячная семья ГСЧС потеряла достойного руководителя Министерства внутренних дел Украины, но его вера в нас до сих пор жива.
Памяти Дениса Монастырского: ролик ГСЧС
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций упомянули погибшего о первом заместителе Енине. Там написали, что трудно привыкать к трагедиям и потерям.
Несправедливо и очень больно отдавать себе отчет в том, что погибают те, чью важность к приближению вожделенной победы, невозможно переоценить. Открытый, искренний и принципиальный. Таков был Евгений Владимирович Енин. Он всегда достойно принимал вызовы и действительно, без преувеличения, был бесстрашен,
– написали в ГСЧС и опубликовали видео.
Памяти Евгения Енина: видео ГСЧС
Трагедия в Броварах: последние новости
- Недавно в Бровары приехала украинская телеведущая Маша Ефросинина, где произошла катастрофа с падением вертолета Она возложила на место трагедии цветы и игрушки, обратившись в мировое сообщество.
- Кроме того, в сети появилось видео, которое сняли полицейские, прибывшие на место трагедии одними из первых.
- В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о последнем сообщении Монастырского. Он отметил, что получил его в 08:07. Однако чиновник не рассказал о его содержании.