Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннее обеспечение.

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Во время учений отрабатывали организацию боя в наступлении и обороне

Особое внимание, как сообщили в полку "Азов", уделялось скорейшему анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск.

"По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к совершению маневров с боевыми стрельбами", – говорится в сообщении.

Обучение бойцов "Азова" / Фото пресс-служба "Азова"

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