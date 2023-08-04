Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннее обеспечение.
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Во время учений отрабатывали организацию боя в наступлении и обороне
Особое внимание, как сообщили в полку "Азов", уделялось скорейшему анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск.
"По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к совершению маневров с боевыми стрельбами", – говорится в сообщении.
Обучение бойцов "Азова" / Фото пресс-служба "Азова"
Что известно о возвращении "Рэдиса"
- Командир "Азова" попал в плен в мае 2022 года, когда украинские бойцы вынужденно вышли из "Азовстали", чтобы сохранить свои жизни. Несмотря на обещания России, связи с пленными из "Азовстали" не было.
- В сентябре 2022 года в рамках обмена пленных командиров из "Азовстали", в том числе и "Рэдиса", освободили из российского плена. Однако командиры не вернулись в Украину, а отправились в Турцию, где их охраняли.
- Сначала условиями обмена было то, что командиры будут находиться в Турции до конца войны России против Украины. Однако в июле 2023 года командиры "Азовстали" вернулись в Украину.
- Украинские защитники вернулись домой после состоявшегося 7 июля визита Владимира Зеленского.
- В июле Прокопенко впервые по возвращении из плена встретился с личным составом. Прокопенко подчеркнул, что его не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела.
- Глава Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что освобождённые командиры могут вскоре вернуться на фронт для выполнения боевых задач.