В интервью этот тезис высказал новый глава Нацгвардии Александр Пивненко. Его назначили на должность во Львове в день возвращения командиров "Азова".
Смотрите также Повышение боеспособности всей Украины: что значит возвращение командиров обороны Мариуполя
Командиры "Азова" вернутся на фронт
Пивненко сказал, что ему неизвестно ни о каких запретах участия в боевых действиях для азовцев. Командиры "Азова" готовятся выполнять задачи, как и все остальные. Однако он добавил, что не распределяет воюющих. Если кому-то нужна помощь, то Пивненко присылают исполняемое им боевое распоряжение.
На вопрос о конкретных сроках возвращения командующий Нацгвардией ответил, что это зависит от ситуации на фронте.
В зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Может быть, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет,
– заявил глава Нацгвардии.
Также он указал, что у "Азова" нет проблем с мотивацией. Есть сайт и форма для добровольцев, в которые постоянно записываются люди.
Возвращение командиров "Азова"
- Командиры "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Сергей "Волина" Волынский, Святослав "Калина" Паламарь, а также Денис Шлега и Олег "Алис" Хоменко должны были находиться в Турции до окончания боевых действий. Таковы были условия обмена.
- Однако 8 июля 2023 г. стало известно, что украинские защитники возвращаются домой. Произошло это после визита Владимира Зеленского в Турцию.
- Денис "Редис" Прокопенко после возвращение из Турции встретился с личным составом. Он заявил, что для него главной целью является освобождение всех пленных и выход на границу в 1991 году. Также он заявлял о своем возвращении на фронт после реабилитации.