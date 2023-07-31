В интервью этот тезис высказал новый глава Нацгвардии Александр Пивненко. Его назначили на должность во Львове в день возвращения командиров "Азова".

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Командиры "Азова" вернутся на фронт

Пивненко сказал, что ему неизвестно ни о каких запретах участия в боевых действиях для азовцев. Командиры "Азова" готовятся выполнять задачи, как и все остальные. Однако он добавил, что не распределяет воюющих. Если кому-то нужна помощь, то Пивненко присылают исполняемое им боевое распоряжение.

На вопрос о конкретных сроках возвращения командующий Нацгвардией ответил, что это зависит от ситуации на фронте.

В зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Может быть, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет,

– заявил глава Нацгвардии.

Также он указал, что у "Азова" нет проблем с мотивацией. Есть сайт и форма для добровольцев, в которые постоянно записываются люди.

Возвращение командиров "Азова"