В інтерв'ю цю тезу висловив новий очільник Нацгвардії Олександр Півненко. Його призначили на посаду у Львові в день повернення командирів "Азову".

Дивіться також Підвищення боєздатності всієї України: що означає повернення командирів оборони Маріуполя

Командири "Азову" повернуться на фронт

Півненко сказав, що йому невідомо ні про які заборони участь в бойових діях для азовців. Командири "Азову" готуються виконувати завдання, як і всі інші. Однак він додав, що не розподіляє тих, хто воює. Якщо комусь потрібна допомога, то Півненку надсилають бойове розпорядження, яке він виконує.

На питання про конкретні строки повернення, командувач Нацгвардії відповів, що це залежить від ситуації на фронті.

Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже,

– заявив голова Нацгвардії.

Також він вказав, що в "Азову" немає проблем з мотивацією. Є сайт та форма для добровольців, куди постійно записуються люди.

Повернення командирів "Азову"