Бійці "Азову", які чекали на повернення командира з полону понад рік, були раді вітати його в строю. Особовий склад готовий до виконання будь-яких поставлених завдань.

Зауважте "Азов" зразка 24 лютого 2022 року й зараз: виконувач обов'язків командира пояснив, що змінилось

"Редіс" зустрівся з особовим складом "Азова"

Прокопенко наголосив, що сказав, перебуваючи у полоні, що для нього ця війна не закінчиться, доки не вдасться:

повернути з полону останнього бійця,

відновити кордони України станом на 1991 рік.

Я – солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать "Азову",

– заявив "Редіс".

Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

"Довгоочікувана зустріч з командиром, його присутність поруч із підлеглими та безпосереднє командування підрозділом – саме той необхідний заряд, який підніме бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою", – зазначили в "Азові".

Наразі Прокопенко проходить реабілітацію. Найближчим часом він повернеться до виконання службових обов'язків.

"Редіс" зустрівся з азовцями / Фото "Азов"

Цікаво Коли "Азов" вийде на передову всією бригадою: прогноз "Тавра"

Повернення командирів "Азовсталі" з полону: коротко

Після місяців надважких боїв у травні 2022 року захисники Маріуполя виконали наказ припинити оборону міста та почали покидати "Азовсталь". 20 травня із заводу вийшли:

командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко;

його заступник Святослав "Калина" Паламар;

виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський;

старший офіцер "Азова" Олег "Апіс" Хоменко;

полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення Денис Шлега.

21 вересня у межах обміну полоненими 200 воїнів, зокрема захисники "Азовсталі", повернулися додому. Їх обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука.

Своєю чергою, командири вирушили до Туреччини. Українські герої проживали у приватному будинку, де їх надійно охороняли. Там бійці перебували до 8 липня 2023 року.