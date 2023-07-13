Попереду в "Азова" – повернення на фронт. Про це заявив Богдан "Тавр" Кротевич – виконувач обов'язків командира "Азову" в інтерв'ю 24 Каналу.

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"Тавр" наголосив, що бійці поступово входять у ритм бойових дій. Зокрема, насамперед вони беруть участь в оборонних діях. Водночас станом на літо 2023 року "Азов" не перебував на фронті чисельністю більш як батальйонно-тактична група.

За словами Кротевича, наразі на переводу заводять на батальйонно-тактичній групі, щоб там герої "обстрілювалися". Усе тому, що оборона – простіше завдання, аніж штурм.

Ми розумно керуємо своїм особовим складом, робимо роботу над помилками. Я думаю, вже дуже-дуже скоро ми вийдемо на передову всією бригадою,

– заявив "Тавр".

Командири "Азовсталі" повернулися до України

У липні 2023 року в Україну повернулися з Туреччини командири з "Азовсталі". Зокрема, Денис "Редіс" Прокопенко – командир полку "Азов". Він вже наголосив, що "ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою". "Редіс" наголосив, що командири "Азовсталі" продовжуватимуть допомагати в захисті України.