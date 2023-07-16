Богдан "Тавр" Кротевич розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що навіть сама війна стала зовсім іншою. Адже багато бійців "Азову" досі перебувають в полоні.

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Що "Тавр" сказав про бійців "Азову", які в полоні

Ви повинні розуміти, що навіть той факт, що багато наших бійців досі перебувають у полоні, – також впливає на наш моральний стан. Як з доброї сторони, так і з поганої. Це є мотивацією для нас битися, але це й поганий настрій, бо поки ми не можемо дістати всіх побратимів одразу,

– пояснив "Тавр".

Виконувач обов'язків командира "Азову" також говорив, що ускладнює процес керування підрозділом окупація Маріуполя, адже саме там розташовувалися пункти постійної дислокації "Азову".

Ще до повернення командира "Азову" з Туреччини в Україну Богдан Кротевич пояснював, що за відсутності командира полковника Дениса Прокопенка підрозділ не має тої боєздатності, яку буде мати з ним.

Важливо! Після повернення в Україну Денис "Редіс" Прокопенко натякнув на ймовірну участь у бойових діях. Водночас в "Азові" заявили, що участь Прокопенка, Паламара та Хоменка підвищить боєздатність підрозділу.

Як змінився "Азов" після 24 лютого 2022 року

Повномасштабну війну Росії азовці зустріли як окремий загін спеціального призначення "Азов" в Маріуполі. Вони під командуванням Дениса "Редіса" Прокопенка зайняли оборону міста й прилеглих сіл.

Бійці підрозділу втримували місто разом з місцевою поліцією, прикордонниками та бійцями 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. До 20 травня – тримали комбінат "Азовсталь".

На 86 день повномасштабної війни керівництво держави наказало зупинити спротив. За цей час азовці відзвітували про ліквідацію понад 2 тисяч окупантів та сотні одиниць знищеної ворожої техніки.

Саме ця борона Маріуполя дозволила звільнити від росіян Київську, Чернігівську та Сумську області та стабілізувати фронт на південному й східному напрямках.

Проте досі сотні азовців перебувають в полоні.

"Азов" – одна бригад нової Гвардії наступу

"Азов" у січні 2023 року став однією з бригад нової Гвардії наступу. Тоді в підрозділі вже формували третій полк, та нові завдання, пов'язані з розширенням до бригади, стали ще на голову вищими.

Загалом змінилося все. Крім чисельного складу, змінився штаб. На цей момент ми маємо 6 механізованих батальйонів, а в полку було лише 2. Плюс батальйон вишколу – це "інструкторський" батальйон. Також маємо бригадну артилерійську групу,

– заявив "Тавр".

За його словами, бригадна артилерійська група "Азову" озброєна реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією калібрів 155, 152 та 122 міліметри. Кожен механізований батальйон має батарею 120-міліметрових мінометів, рота – міномети калібру 82 міліметри.

"Фронт завдань, які ми можемо виконувати, розширився. Раніше, коли ми виходили батальйоном на фронт, то займали не дуже велику ділянку оборони. Найбільше ми виходили батальйонно-тактичною групою на Світлодарську дугу у 2019 році й займали лінію оборони на 15 кілометрів", – розповів Богдан Кротевич.

"Тавр" розповів про діяльність "Азову"