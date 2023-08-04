Азовці провели тактичні навчання. Основна мета тактичних занять – відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.

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Під час навчань відпрацьовували організацію бою у наступі та обороні

Особлива увага, як повідомили в полку "Азов", приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.

"За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", – мовиться у повідомленні.

Навчання бійців "Азова" / Фото пресслужба "Азова"

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