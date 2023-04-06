Борды под некрологи Татарского были забронированы почти за неделю до его смерти "главой днр"

Рекламные площади, на которых размещены некрологи убитого в Петербурге Владлена Татарского, были забронированы за 5 суток до теракта, в котором он погиб.

Об этом сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий, добавив фото соответствующего документа.

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Упс, как неудобно получилось...)) Макс Фомин ака "Владлен Татарский" пошел на стейк по-татарски 2.04. Но еще 29.03 Пушилин бронирует 16 бордов (9 в Донецке и 7 в Макеевке), на которых сейчас размещены морды Татарского и скорбные надписи. То есть бронь под некрологи была за 5 дней до появления тушки. Может, и сами некрологи разместили еще до того, как?

– отметил Голобуцкий.

Эксперт считает, что Татарского убили ради того, чтобы совершить из него новую "сакральную жертву" россии.

Пушилин заранее забронировал борды для Татарского / Фото с телеграма Голобуцкого

"Вообще интересно получается: Татарский пошел на очередную "сакральную жертву Великой России", потому что о Дугине уже все благополучно забыли (кстати, полное меню как раз предполагало и Дугина вторым блюдом – он просто не успел доехать). Пушилину кто-то слил задачи и планы раньше времени (как исполнителю части идеологических задач после принесения в жертву – чтобы успел максимально оперативно запустить и акции и тезисы пропаганды.) И тот вежливо подготовился и даже не подумал предупредить будущую звезду питерского меню", – написал Голобуцкий.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист Максим Фомин, носивший псевдоним Владлен Татарский, погиб 2 апреля при взрыве в одном из петербургских кафе. В Москве почти сразу начали искать "украинский след".