Про це повідомив політичний експерт Олексій Голобуцький, додавши фото відповідного документу.

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Упс, як невдобно вийшло...)) Макс Фомін ака "Владлєн Татарскій" пішов на стейк по-татарськи 2.04. Але ще 29.03 Пушилін бронює 16 бордів (9 в Донецьку і 7 в Макіївці), на яких зараз розміщено писки Татарского і скорботні написи. Тобто бронь під некрологи була за 5 днів до появи тушки. Може, і самі некрологи розмістили ще до того як?

– зазначив Голобуцький.

Експерт вважає, що Татарського вбили заради того, щоб зробити з нього нову "сакральну жертву" росії.

Пушилін завчасно забронював борди для Татарського / Фото з телеграму Голобуцького

"Взагалі цікаво виходить: Татарскій пішов на чергову "сакральну жертву Величній Росії", бо про Дуґіну вже всі благополучно забули (до речі, повне меню якраз передбачало і Дуґіна другою стравою – він просто не встиг доїхати). Пушиліну хтось злив задачі і плани завчасно (як виконавцю частини ідеологічних задач після принесення в жертву - щоб встиг максимально оперативно запустити і акції, і тези пропаганди). І той чемно підготувався і навіть не подумав попередити майбутню зірку пітерського меню", – написав Голобуцький.

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист Максим Фомін, який носив псевдонім Владлен Татарський, загинув 2 квітня під час вибуху в одному з петербурзьких кафе. У москві майже одразу почали шукати "український слід".