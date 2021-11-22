Денис Шмыгаль рассказал, зачем будут раздавать 1000 гривен полностью вакцинированным украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал выплату по тысяче гривен всем гражданам, получившим 2 дозы прививки от COVID-19. Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, какова цель социальной программы.

По словам главы Кабинета Министров, выплату получат все украинцы, полностью вакцинированные от коронавируса. Дата прививки не имеет значения.

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Тысяча для украинцев

Такую социальную программу от президента оценили иностранные партнеры Украины. Ведь она имеет две цели:

мотивировать граждан привиться от COVID-19;

поддержать малый и средний бизнес.

Мы поддержим 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии,

– заявил Шмигаль.

Речь прежде всего об индустрии культуры – кино, театры и музеи. Также – о спортивных заведениях, логистических компаниях, специализирующихся на железнодорожных и авиаперевозках по Украине.

В планах власти – мотивировать к вакцинации ориентировочно 20 – 24 миллиона украинцев. Следовательно, граждане могут ожидать значительной поддержки от государства.

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Ранее Денис Шмигаль заявил, что финансирование на тысячу за вакцинацию поступит от налогов украинцев. Эти деньги направят в фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от пандемии.

За сутки 21 ноября в Украине вакцинировали почти 100 тысяч человек, из них абсолютное большинство – более 70 тысяч получили 2 дозу.

В то же время, в Министерстве здравоохранения планируют с 9 декабря снова расширить перечень профессий, для которых требуется обязательная вакцинация против COVID-19. Речь идет о социальных работниках и не только.

. Использовать тысячу гривен можно будет с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года. Их направят на виртуальную платежную карту в приложении или на портале Дия. Впоследствии этими деньгами можно рассчитаться за соответствующие услуги.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал