За словами голови Кабінету Міністрів, виплату отримають усі українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Дата щеплення не має значення.
До теми Гроші за вакцинацію: як отримати 1 тисячу гривень через Дію
Тисяча для українців
Таку соціальну програму від президента оцінили іноземні партнери України. Адже вона має дві мети:
- мотивувати громадян зробити щеплення від COVID-19;
- підтримати малий та середній бізнес.
Ми підтримаємо 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії,
– заявив Шмигаль.
Мовиться насамперед про індустрії культури – кіно, театри та музеї. Також – про спортивні заклади, логістичні компанії, які спеціалізуються на залізничних та авіаперевезеннях по Україні.
У планах влади – мотивувати до вакцинації орієнтовно 20 - 24 мільйони українців. Відтак, громадяни можуть очікувати на значну підтримку від держави.
Вакцинація в Україні: останні новини
- Раніше Денис Шмигаль заявив, що фінансування на тисячу за вакцинацію надійде від податків українців. Ці гроші скерують у фонд підтримки підприємництва, постраждалого від пандемії.
- За добу 21 листопада в Україні вакцинували майже 100 тисяч людей, із них абсолютна більшість – понад 70 тисяч осіб отримали 2 дозу.
- Водночас у Міністерстві охорони здоров'я планують з 9 грудня знову розширити перелік професій, для яких потрібна обов'язкова вакцинація проти COVID-19. Мовиться про соціальних працівників і не тільки.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал