За словами голови Кабінету Міністрів, виплату отримають усі українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Дата щеплення не має значення.

До теми Гроші за вакцинацію: як отримати 1 тисячу гривень через Дію

Тисяча для українців

Таку соціальну програму від президента оцінили іноземні партнери України. Адже вона має дві мети:

мотивувати громадян зробити щеплення від COVID-19;

підтримати малий та середній бізнес.

Ми підтримаємо 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії,

– заявив Шмигаль.

Мовиться насамперед про індустрії культури – кіно, театри та музеї. Також – про спортивні заклади, логістичні компанії, які спеціалізуються на залізничних та авіаперевезеннях по Україні.

У планах влади – мотивувати до вакцинації орієнтовно 20 - 24 мільйони українців. Відтак, громадяни можуть очікувати на значну підтримку від держави.

Довідка. Використати тисячу гривень від можна буде з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року. Їх скерують на віртуальну платіжну картку в додатку чи на порталі Дія. Згодом цими грошима можна буде розрахуватися за відповідні послуги.

Вакцинація в Україні: останні новини

Раніше Денис Шмигаль заявив, що фінансування на тисячу за вакцинацію надійде від податків українців. Ці гроші скерують у фонд підтримки підприємництва, постраждалого від пандемії.

За добу 21 листопада в Україні вакцинували майже 100 тисяч людей, із них абсолютна більшість – понад 70 тисяч осіб отримали 2 дозу.

понад 70 тисяч осіб отримали 2 дозу. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я планують з 9 грудня знову розширити перелік професій, для яких потрібна обов'язкова вакцинація проти COVID-19. Мовиться про соціальних працівників і не тільки.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал