Денисова назвала гуманитарные коридоры, по которым будут вывозить людей на Киевщине

Омбудсмен Людмила Денисова объявила об открытии гуманитарных коридоров 26 марта. Она рассказала, откуда будут эвакуировать людей в Киевской области.

В субботу, 26 марта, гуманитарные коридоры откроются в Киевской области. Людмила Денисова уже назвала их маршруты.

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Маршруты гуманитарных коридоров в Киевской области

Фастов – Фастовец – Клеховка – Мытниця – трасса м-05 – Калиновка – Плесецкое (сельсовет Центральная улица, 57, село Плесецкое).

Белогородка – Петрушки – Шпитьки – Мрия – Любимовка – Березовка – Севериновка (улица Ивана Мазепы 20, село Севериновка).

Белая Церковь – Фастов – Хомутец – Брусилов – Ставище – Небелица – Юров – Красная Слобода (торговый центр, улица Леси Украинки, 46, Красная Слобода).

Белая Церковь – Фастов – Брусилов – Кочерив – Белая Криница – Песковка – Бородянка (улица Центральная 331, Бородянка).

Она также отметила, что будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста. Туда смогут приходить люди, желающие уехать из Ирпеня.

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