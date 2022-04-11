Денисова рассказала, сколько стоит суточное содержание одного русского пленника

Многие российские солдаты в надежде сохранить жизнь при встрече с ВСУ сдаются в плен. Украина соблюдает все международные нормы и обеспечивает максимально гуманное отношение к пленным оккупантам.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, во сколько средств Украине обходится содержание одного российского пленника. Украина предоставляет им еду, сигареты и гарантирует гуманное отношение в соответствии со всеми международными нормами.

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Бюджет на одного пленника

Как отметила Денисова, все зависит от места содержания пленных россиян. Хотя суммы в основном одинаковы.

В общей сложности 50 – 100 гривен, как и на наших обычных задержанных. Немного. Дело не в средствах. А в том, чтобы пленные у нас были,

– сказала она.

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