Денисова направила письмо России с предложением о политзаключенных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой официальное письмо, в котором предлагает обменять 36 россиян, которые удерживаются в Украине, на украинских политзаключенных, которые удерживаются на территории России, а также в оккупированном Крыму.

Об этом Людмила Денисова сообщила в Facebook.

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"Инициатива Украины относительно освобождения политзаключенных – граждан Украины, которых удерживают на территории РФ и на временно оккупированной территории АР Крым с одновременным освобождением 36 граждан РФ, задержанных или осужденных за совершение преступлений против государства Украины, так и остается без ответа", – напомнила Денисова.

Омбудсмен отметила, что направила письмо, ведь по результатам переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Россия предложила изложить суть инициативы обмена письменно.

В письме говорится также о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить вопросы организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных, а также перемещение заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,

– добавила омбудсмен.

Напомним, на днях Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила украинского политзаключенного Николая Карпюка.