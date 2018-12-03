Денисова потеряла сознание в прямом эфире: видео
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Это произошло во время выступления Петра Порошенко.
Читайте также: Экс-"регионал" Мураев пытался оправдать действия РФ на Азове: Грымчак не сдержал эмоции
Присутствующие в студии помогли Денисовой, в частности Президент Украины провел ее за кулисы студии.
"Все в порядке. Представьте себе, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека. Которая работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков", – пояснил впоследствии Порошенко.
Позже омбудсвумен вернулась в студию.
Денисова упала в прямом эфире: видео
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября , 13:30
Живы, пока помним. Украинцы чтят подвиг Героев22 февраля 2015 , 20:26
Курс валют на 27 августа: евро существенно подешевело27 августа , 08:30
"Захарченко сдох": фанаты украинского клуба отреагировали на убийство главаря "ДНР"1 сентября , 22:34
Какие бывают типы кузова легковых автомобилей14 октября , 14:32