Денисова потеряла сознание в прямом эфире: видео

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Это произошло во время выступления Петра Порошенко.

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Присутствующие в студии помогли Денисовой, в частности Президент Украины провел ее за кулисы студии.

"Все в порядке. Представьте себе, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека. Которая работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков", – пояснил впоследствии Порошенко.

Позже омбудсвумен вернулась в студию.

Денисова упала в прямом эфире: видео