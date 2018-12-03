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      Денисова потеряла сознание в прямом эфире: видео

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      Денисова потеряла сознание в прямом эфире
      Денисова потеряла сознание в прямом эфире / Скриншот с видео

      Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

      Это произошло во время выступления Петра Порошенко.

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      Присутствующие в студии помогли Денисовой, в частности Президент Украины провел ее за кулисы студии.

      денісова

      "Все в порядке. Представьте себе, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека. Которая работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков", – пояснил впоследствии Порошенко.

      Позже омбудсвумен вернулась в студию.

      Денисова упала в прямом эфире: видео

       

      Теги: Новости Украины Медиа Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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