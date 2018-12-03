Денісова знепритомніла у прямому ефірі: відео
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова знепритомніла у прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Це сталося під час виступу Петра Порошенка.
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Присутні в студії допомогли Денісовій, зокрема, Президент України провів її за лаштунки студії.
Денісова знепритомніла у прямому ефірі
"Все гаразд. Уявіть собі, з яким навантаженням зараз працює уповноважений з прав людини. Яка працює по 20 годин на добу для того, щоб звільнити українських моряків", – пояснив згодом Порошенко.
Пізніше омбудсвумен повернулася у студію.
Денісова знепритомніла у прямому ефірі: відео
Джерело: 24 канал
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