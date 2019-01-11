Денисова провела телефонный разговор с Москальковой: о чем говорили правозащитницы

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова провела телефонный разговор со своей русской коллегой Татьяной Москальковой. Во время нее правозащитницы обсудили возможную встречу в Москве 14 января.

Об этом сама Денисова написала на своей Facebook-странице.

Читайте также: ФСБ РФ потребует продлить арест пленным морякам на 3 месяца: подробности

Мы обсудили вопросы организации нашей с ней возможной встречи в понедельник в Москве. Я выразила свою полную готовность встретиться с ней, ведь тем для обсуждения у нас очень много,

– отметила омбудсвумен.

Также во время этого разговора Денисова спросила у Москальковой, почему ей до сих пор не поступили ответы на еще прошлогодние обращения относительно соблюдения прав украинских политзаключенных – Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Дудки, Станислава Клих, Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Кязым Аметова, Асана Чапуха и многих других.

"Отправила ей информацию со всеми письмами, которые я посылала. Буду ждать ответов", – добавила она.

Кроме этого, особое внимание в разговоре Денисова уделила ситуации с Эдемом Бекировым – крымскотатарским активистом, которого арестовали в оккупированном Крыму.

"Эдем Бекиров – инвалид первой группы и нуждается в постоянном медицинском уходе. В условиях СИЗО у него значительно ухудшилось здоровье и угроза инфаркта и возникновения острого септического состояния незаживающей раны правой голени. Это подтверждается и медицинскими справками, которые я ей также предоставила. Надеюсь на то, что ему окажут квалифицированную помощь", – написала уполномоченный ВР по правам человека.

Напомним, ранее Денисова заявила, что на встрече с Москальковой будет просить разрешения на посещение пленных украинских моряков в СИЗО. Она объяснила, что хочет воочию убедиться, что с военнопленные содержатся в надлежащих условиях.