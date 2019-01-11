16:29
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Денисова провела телефонный разговор с Москальковой: о чем говорили правозащитницы

      15 Читати новину українською
      Денисова и Москалькова пообщались по телефону относительно политзаключенных и будущей встречи
      Денисова и Москалькова пообщались по телефону относительно политзаключенных и будущей встречи / Фото из открытых источников

      Украинская омбудсвумен Людмила Денисова провела телефонный разговор со своей русской коллегой Татьяной Москальковой. Во время нее правозащитницы обсудили возможную встречу в Москве 14 января.

      Об этом сама Денисова написала на своей Facebook-странице.

      Читайте также: ФСБ РФ потребует продлить арест пленным морякам на 3 месяца: подробности

      Мы обсудили вопросы организации нашей с ней возможной встречи в понедельник в Москве. Я выразила свою полную готовность встретиться с ней, ведь тем для обсуждения у нас очень много,
      – отметила омбудсвумен.

      Также во время этого разговора Денисова спросила у Москальковой, почему ей до сих пор не поступили ответы на еще прошлогодние обращения относительно соблюдения прав украинских политзаключенных – Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Дудки, Станислава Клих, Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Кязым Аметова, Асана Чапуха и многих других.

      "Отправила ей информацию со всеми письмами, которые я посылала. Буду ждать ответов", – добавила она.

      Кроме этого, особое внимание в разговоре Денисова уделила ситуации с Эдемом Бекировым – крымскотатарским активистом, которого арестовали в оккупированном Крыму.

      "Эдем Бекиров – инвалид первой группы и нуждается в постоянном медицинском уходе. В условиях СИЗО у него значительно ухудшилось здоровье и угроза инфаркта и возникновения острого септического состояния незаживающей раны правой голени. Это подтверждается и медицинскими справками, которые я ей также предоставила. Надеюсь на то, что ему окажут квалифицированную помощь", – написала уполномоченный ВР по правам человека.

      Напомним, ранее Денисова заявила, что на встрече с Москальковой будет просить разрешения на посещение пленных украинских моряков в СИЗО. Она объяснила, что хочет воочию убедиться, что с военнопленные содержатся в надлежащих условиях.

      Теги: Новости Украины Заложники Украинцы в плену РФ Украина – Россия Людмила Денисова
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      462
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Столицу может затопить из-за прорыва дамбы на Киевском водохранилище
       29 августа 2018 , 17:20
      Прогноз погоды на 8 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями идет в Украину
      8 февраля 2018 , 09:43
      Главные новости футбола 29 августа: Определились участники Лиги чемпионов, Шевченко вызвал форварда в сборную Украины
       30 августа 2018 , 07:00
      Экс-игрок сборной Украины отметился голом за бельгийский клуб в дерби экс-динамовцев (Видео)
       25 ноября 2018 , 20:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук