Денісова провела телефонну розмову з Москальковою: про що говорили правозахисниці

Українська омбудсвумен Людмила Денісова провела телефонну розмову зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою. Під час неї правозахисниці обговорили ймовірну зустріч у Москві 14 січня.

Про це сама Денісова написала на своїй Facebook-сторінці.

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Ми обговорили питання щодо організації нашої з нею можливої зустрічі у понеділок в Москві. Я висловила свою повну готовність зустрітися з нею, адже тем для обговорення у нас надзвичайно багато,

– зазначила омбудсвумен.

Також під час цієї розмови Денісова запитала у Москалькової, чому їй досі не надійшли відповіді на ще минулорічні звернення щодо дотримання прав українських політв’язнів – Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Дудки, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Едема Бекірова, Кязима Аметова, Асана Чапуха та багатьох інших.

"Відправила їй інформацію зі всіма листами, які я надсилала. Чекатиму відповідей", – додала вона.

Окрім цього, особливу увагу в розмові Денісова приділила ситуації із Едемом Бекіровим – кримськотатарським активістом, якого арештували в окупованому Криму.

"Едем Бекіров – інвалід першої групи і потребує постійного медичного догляду. В умовах СІЗО у нього значно погіршилося здоров’я і є загроза інфаркту та виникнення гострого септичного стану незагоєної рани правої гомілки. Це підтверджується і медичними довідками, які я їй також надала. Сподіваюся на те, що йому нададуть кваліфіковану допомогу ", – написала уповноважена ВР з прав людини.

Нагадаємо, раніше Денісова заявила, що на зустрічі із Москальковою проситиме дозволу на відвідини полонених український моряків у СІЗО. Вона пояснила, що хоче на власні очі пересвідчитись, що з військовополонені утримуються у належних умовах.