17:20
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Денісова провела телефонну розмову з Москальковою: про що говорили правозахисниці

      301 Читать новость на русском
      Денісова і Москалькова поспілкувались телефоном щодо політв'язнів та майбутньої зустрічі
      Денісова і Москалькова поспілкувались телефоном щодо політв'язнів та майбутньої зустрічі / фото з відкритих джерел

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова провела телефонну розмову зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою. Під час неї правозахисниці обговорили ймовірну зустріч у Москві 14 січня.

      Про це сама Денісова написала на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: ФСБ РФ вимагатиме продовжити арешт полоненим морякам на 3 місяці: подробиці

      Ми обговорили питання щодо організації нашої з нею можливої зустрічі у понеділок в Москві. Я висловила свою повну готовність зустрітися з нею, адже тем для обговорення у нас надзвичайно багато,
      – зазначила омбудсвумен.

      Також під час цієї розмови Денісова запитала у Москалькової, чому їй досі не надійшли відповіді на ще минулорічні звернення щодо дотримання прав українських політв’язнів – Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Дудки, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Едема Бекірова, Кязима Аметова, Асана Чапуха та багатьох інших.

      "Відправила їй інформацію зі всіма листами, які я надсилала. Чекатиму відповідей", – додала вона.

      Окрім цього, особливу увагу в розмові Денісова приділила ситуації із Едемом Бекіровим – кримськотатарським активістом, якого арештували в окупованому Криму.

      "Едем Бекіров – інвалід першої групи і потребує постійного медичного догляду. В умовах СІЗО у нього значно погіршилося здоров’я і є загроза інфаркту та виникнення гострого септичного стану незагоєної рани правої гомілки. Це підтверджується і медичними довідками, які я їй також надала. Сподіваюся на те, що йому нададуть кваліфіковану допомогу ", – написала уповноважена ВР з прав людини.

      Нагадаємо, раніше Денісова заявила, що на зустрічі із Москальковою проситиме дозволу на відвідини полонених український моряків у СІЗО. Вона пояснила, що хоче на власні очі пересвідчитись, що з військовополонені утримуються у належних умовах. 

      Теги: Новини України Україна – Росія Людмила Денісова Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прихована приватизація лікарень
      сьогодні , 17:03 Прихована приватизація лікарень
      Юрій Одарченко 837
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 16:39 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      18602
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1366
      Неймовірні відкриття 2018 року, які змінили медицину
      сьогодні , 16:01 Неймовірні відкриття 2018 року, які змінили медицину
      Оксана Вербіцька 671
      Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля
      сьогодні , 15:06 Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля
      Дмитро Снєгирьов 1879
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Вибух прогримів у Бердянську: є постраждалі
      9 березня 2016 , 20:50
      У Путіна зробили невтішний прогноз щодо російських спортсменів на Олімпіаді
      20 червня 2016 , 19:25 5
      Рекордний трансфер в історії футболу: з'ясувались досі невідомі деталі угоди – результати розслідування
       9 листопада 2018 , 22:13
      Всюдихід "Харків'янка" - транспорт для Антарктиди
       24 грудня 2018 , 11:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук