Денисова требует немедленно допустить ее к украинскому политзаключенному Балуху

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова требует немедленного доступа к политзаключенному Владимиру Балуху, жизнь которого под угрозой. Украинский политзаключенный, который содержится в СИЗО в аннексированном Крыму, в пятницу, 22 июня, заявил о переходе на сухую голодовку.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсвумен.

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Как отмечает Людмила Денисова, состояние Владимира Балуха критическое и его жизнь находится под угрозой.

"Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижениях и провокациях со стороны администрации Симферопольского СИЗО", – комментирует Людмила Денисова.

Также Уполномоченный Людмила Денисова обращается к Международному комитету Красного Креста, отделение которого находится в Крыму, с просьбой посетить украинского политзаключенного Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, Денисова требует от РФ срочно предоставить ей возможность осуществить визит к Владимиру Балуху и лично проверить состояние его здоровья.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 22 июня Владимир Балух объявил о переходе на сухую голодовку.