В Харьковской области ищут 6 диверсантов: как работают фильтрационные пункты на освобожденных территориях

В Харьковской области ВСУ постепенно освобождают территорию, уже почти вся область деоккупирована. Теперь там проводят разминирование, наводят порядок, проверяют территории. В частности, ищут и 6 диверсантов, еще одного ликвидировали за прошедшие сутки.

Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он говорит, что за последние сутки "зачистили" и установили контроль над более чем 3 населенными пунктами Харьковщины.

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Но, по его словам, до сих пор проводится определенный этап "зачистки", ведь на оккупированных территориях, кроме заминирования, есть еще определенные "сюрпризы".

Например, накануне превратили в "200" еще одного диверсанта, обнаруженного в Балаклее. На сегодняшний день также есть информация, что таких диверсантов еще есть 6. Поэтому идет так называемая "операция перехвата" этих оккупантов,

– объяснил Смирнов.

Он рассказал, что МВД создало 23 фильтрационных пункта с целью общения с людьми, чтобы понять, нет ли среди населения:

переодетых оккупантов,

диверсионно-разведывательных групп,

коллаборантов или людей, помогавших врагу.

"Поэтому эта работа проводится. На сегодняшний день на деоккупированных территориях Харьковщины проживает около 50 тысяч человек. У большинства из них нет ни связи, ни света", – отметил он.

Советник руководителя МВД пояснил, что объемы минирований огромны, оккупанты в первую очередь заминировали именно линии электропередач и другие объекты критической инфраструктуры, и это делает невозможным процесс ускорения подачи электроэнергии. Также в Харьковскую область передали 150 Starlink, чтобы была связь.

Сейчас проводятся все необходимые работы. Как зачистка, так и создание безопасной среды для людей. Также начали работать мобильные группы ГМС, чтобы люди могли восстановить свои документы,

– ответил Смирнов.

Советник главы МВД добавил, что на Харьковщине собирают доказательства, чтобы россияне, совершавшие зверства, получили приговор. "Меч справедливости" их догонит, вопрос только времени", – ответил он.

Кстати, всего Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3 800 квадратных километров Харьковщины. Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.

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