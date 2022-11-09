Что происходит в Херсоне, где побеждают ВСУ: самые важные новости – в телеграме 24 канала
ВСУ одержали важную победу на Юге, а оккупанты заявили о "жесте доброй воли" в Херсоне. Чтобы оперативно узнавать важнейшие события в Украине и мире – подписывайтесь на телеграм-канал 24 канала.
Команда 24 канала находится на связи с читателями 24 на 7 (спать – а это вообще как?). Наша цель – оперативно информировать вас о самом главном, что происходит в эту минуту. Присоединяйтесь к телеграму 24 канала, чтобы чувствовать себя повелителями информационного мира.
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Весь мир, затаив дыхание, следит за новостями о Херсоне. К слову, Владимир Зеленский уже создал там 4 военных администрации: поздравляем дома!
Остаемся на связи с вами сегодня вечером, ночью, всегда, чтобы вы первыми узнавали новости о происходящем на территории области.
Что вас ждет в телеграме 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Пусть никогда не пригодится, но даже инфографику "как выжить во время ядерного удара" мы тоже подготовили для вас и опубликовали в телеграм-канале.
А также ежедневно, ежечасно и ежеминутно собираем для вас самую главную информацию: кто, что, где, когда и как. Читайте о:
- победах воинов ВСУ;
- возвращение сине-желтых флагов в украинские города и села;
- главные заявления украинских и мировых политиков;
- новое оружие, которое едет для наших защитников и защитниц;
- сокрушительные поражения оккупантов и очередные "жесты доброй воли";
- увеличение "полка Кобзона" – потери врага;
- приключения "хлопка", ежедневно посещающего оккупантов;
- истерики россиян;
- многие другие приятные для нас и неприятные для "второй армии мира" новости.
Кроме того, делимся в телеграме 24 канала отборными мемами, протестированными на коллегах. Проверяем, собирают ли шутки свои смайлики-сердечки и смайлики-улыбки, и только тогда показываем вам.
Оперативно боремся с фейками
Россия ведет активную информационную войну. Не оставляем кремлевской пропаганде шансов и оперативно развенчиваем фейки оккупантов. Шойгу еще не успел дотянуться до телефона, а мы уже объяснили, почему его "грязная бомба" – маразм.
Ну и, конечно, не забываем о панических "новостях", которые генерируют не со зла. Следи за новостями в телеграме 24 канала, чтобы успокоить бабушку, когда она позвонит по телефону с тревожными сообщениями "от соседкиного сына, которому сказал кум".