Команда 24 каналу перебуває на зв'язку з читачами 24 на 7 (спати – а це взагалі як?). Наша мета – оперативно інформувати вас про найголовніше, що відбувається у цю хвилину. Долучайтеся до телеграму 24 каналу, щоб почуватися повелителями інформаційного світу.

Зауважте Журналісту 24 каналу на фронті терміново потрібен дрон: як допомогти

Увесь світ, затамувавши подих, стежить за новинами про Херсонщину. До слова, Володимир Зеленський вже створив там 4 військові адміністрації: вітаємо вдома!

Залишаємося на зв'язку з вами сьогодні увечері, вночі, завжди, щоб ви першими дізнавалися новини про те, що відбувається на території області.

Що вас чекає у телеграмі 24 каналу

Оперативна інформація рятує життя. Нехай ніколи не згодиться, але навіть інфографіку "як вижити під час ядерного удару" ми також підготували для вас й опублікували у телеграм-каналі.

А також щодня, щогодини та щохвилини збираємо найголовнішу інформацію: хто, що, де коли та як. Читайте про:

перемоги воїнів ЗСУ;

повернення синьо-жовтих прапорів в українські міста й села;

головні заяви українських і світових політиків;

нову зброю, яка їде для наших захисників та захисниць;

нищівні поразки окупантів та чергові "жести доброї волі";

збільшення "полку Кобзона" – втрати ворога;

пригоди "бавовни", яка щодня навідує окупантів;

істерики росіян;

багато інших приємних для нас та неприємних для "другої армії світу" новин.

Окрім того, ділимося у телеграмі 24 каналу добірними мемами, які протестували на колегах. Перевіряємо, чи жарти збирають свої смайлики-сердечка й смайлики-усмішки, й лише тоді показуємо вам.

Оперативно боремося з фейками

Росія веде активну інформаційну війну. Не залишаємо кремлівській пропаганді шансів й оперативно розвінчуємо фейки окупантів. Шойгу ще не встиг дотягнутися до телефону, а ми вже пояснили, чому його "брудна бомба" – маразм.

Ну й, звичайно, не забуваємо про панічні "новини", які генерують не зі зла. Стеж за новинами у телеграмі 24 каналу, щоб заспокоїти бабусю, коли вона зателефонує з тривожними повідомленнями "від сусідчиного сина, якому сказав кум".