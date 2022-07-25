Освобождение Херсонщины уже началось, и это будет не как в кино: какую тактику избрали ВСУ

Херсонский прорыв… Сейчас много говорят о контрнаступлении в Херсонской области, но одно дело говорить, а другое понимать, что это и как это будет.

Контрнаступление по-украински

Я регулярно напоминал о том, что контрнаступательные действия в Херсонской области ведутся фактически с того дня, как ВСУ вернули Посад-Покровское на северо-западе и пересекли Ингулец к северу от Херсона.

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Проблема в том, что контрнаступление многим видится примерно так: генерал на белом коне с шашкой наголо ведет в чистом поле в бой стройные шеренги спецназа, крошащего врага под грохот артиллерии. Нет. Это не так. По крайней мере, в армиях, воюющих современными методами, а не эпохи средневековья, и ценят жизнь как солдат, так и гражданских.

В течение последних почти двух месяцев ВСУ усердно точили оборону российских оккупационных войск, которые свезли в область огромное количество сил и средств, надеясь развить наступление на Николаев и Кривой Рог.

Благодаря действиям ВСУ, подразделениям российских оккупационных войск удалось заблокировать в Херсонской области, полностью нивелировав их наступательный потенциал. Регулярные удары по составам БК, горюче-смазочных материалов, командным пунктам и пунктам управления начали разрушать систему управления и обеспечения передовых подразделений.

В результате второй по численности присутствия российских подразделений после донбасского плацдарма оказался для российских оккупационных войск захлопнутым. Продвигаться вперед не могут, находящиеся в обороне передовые подразделения стачиваются, тыл из-за ударов ВСУ по составам растягивается.

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Мосты горят под ногами оккупантов

Сейчас удары начали сконцентрироваться на мостах. Решение дискуссионное, но оно говорит о том, что Генштаб ВСУ рассмотрел самый интенсивный сценарий контрнаступления. Но, опять же, интенсивный – это не значит с шашкой наголо!

Удары по мостам позволяют минимизировать или полностью прекратить переброску сил и средств на правобережную часть Херсонской области. Таким образом, российские оккупационные войска, занимая оборону и находясь под постоянным огневым давлением, не смогут пополнять запасы своего БК, горюче-смазочных материалов, компенсировать потери и даже банально вывозить раненых.

Этот процесс истощения их заблокированной группы войск может занять от недели до двух. После этого оборона оккупантов начнет сыпаться и сжиматься, концентрируясь вокруг Херсона. Если, конечно, тогда ВСУ не перекроют отход в город северных и северо-восточных подразделений.

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Бесславный конец близится

То есть, как вы поняли, никаких шашек наголо, а методическая работа артиллерии, ствольной и реактивной и истощение оккупантов. Монотонное, методическое, рутинное, но максимально эффективное. Это и есть контрнаступление, а не то, что многие видят в фильмах Майкла Бэя.

За время полномасштабной войны российские оккупационные войска показали, что наступать и уверенно чувствовать себя на поле боя они могут только тогда, когда используют тактику огневого вала. Когда лишаешь их возможности использовать эту тактику – они сдуваются и ни на что не способны. Сейчас мы наблюдаем именно процесс сдутия их группировки на правом берегу Херсонской области.

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