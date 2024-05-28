Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал, что все войны, даже те, что длятся веками, заканчиваются. Рядом с тем, информагентство Reuters сообщило, что США будут участвовать в саммите мира, но неизвестно, в каком формате.

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Поиск формулы мира

Черник отметил, что очень важно, чтобы на саммите мира присутствовал Вашингтон и Пекин. Там многое решается, и Китай на самом деле имеет влияние на Россию. Украине важно начинать искать формулу мира, потому что это очень непростой процесс, потому что в частности, США в своей войне в Афганистане более года искали "точек соприкосновения" с талибами.

Диалог надо начинать, привлекать туда как можно больше государств. Рано или поздно какая-то формула будет. Однако помним слова Уинстона Черчилля: "Наша цель мир, но путь к ней лежит только через силу". Нам крайне важно суметь обвалить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье, отвоевать Запорожье и Херсонщину полностью,

– отметил полковник запаса ВСУ.

"Разрешение" Путину на войну

Военный эксперт также отрефлексировал на слова Зеленского о том, что Путину "позволили напасть на Украину". Он отметил, что скорее всего страны просто согласились на новую геополитическую реальность. Скажем, Венгрия, и не надо забывать каким мощным было российское лобби в Германии, в частности в лице Шредера.

"Германия в свое время на 70% зависела от российских энергоносителей. Следует напомнить, что у Путина именно есть защищенная диссертация о том, что энергоносители – это оружие. Ряд стран мог смотреть на нас, как на государство, что не выдержит нападения Путина, и деньги не пахнут", – подчеркнул Черник.

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