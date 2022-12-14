Соответствующие сведения во время эфира озвучил глава ОВА Сергей Гайдай. В то же время он отметил, что в некоторых населенных пунктах, которые удалось освободить из-под оккупации, ситуация критическая.

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Если мы говорим о деоккупированных населенных пунктах, то их 13 на сегодня,

– отметил Гайдай.

Поскольку вместе с журналистами они обсуждали отопительный сезон, то он не обошел эту тему. По словам главы ОВА, ситуация в некоторых освобожденных населенных пунктах критическая.

Гайдай подчеркнул, что некоторые из них буквально полностью разрушены. Поэтому там и речи не может быть о каком-то централизованном подводе отопления. К примеру, в той же Макеевке нет ни одного дома, который не был бы обстрелян. Подобная, если не хуже, ситуация в Белогоровке.

Чуть больше повезло жителям освобожденных деревень. Люди там живут в частных домах. А значит, у них есть печи, которые позволят не мерзнуть. Так что уже договорились об обеспечение их дровами, ведь идти в лес за древесиной тоже очень опасно. Есть высокие риски погибнуть от рук врага.

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