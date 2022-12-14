Соответствующие сведения во время эфира озвучил глава ОВА Сергей Гайдай. В то же время он отметил, что в некоторых населенных пунктах, которые удалось освободить из-под оккупации, ситуация критическая.
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ВСУ продолжают освобождать Луганщину
Если мы говорим о деоккупированных населенных пунктах, то их 13 на сегодня,
– отметил Гайдай.
Поскольку вместе с журналистами они обсуждали отопительный сезон, то он не обошел эту тему. По словам главы ОВА, ситуация в некоторых освобожденных населенных пунктах критическая.
Гайдай подчеркнул, что некоторые из них буквально полностью разрушены. Поэтому там и речи не может быть о каком-то централизованном подводе отопления. К примеру, в той же Макеевке нет ни одного дома, который не был бы обстрелян. Подобная, если не хуже, ситуация в Белогоровке.
Чуть больше повезло жителям освобожденных деревень. Люди там живут в частных домах. А значит, у них есть печи, которые позволят не мерзнуть. Так что уже договорились об обеспечение их дровами, ведь идти в лес за древесиной тоже очень опасно. Есть высокие риски погибнуть от рук врага.
Враг продолжает гибнуть в Луганской области
- Накануне Сергей Гайдай рассказывал о "вагнеровцах", которых враг бросает на верную смерть. По его словам, за последние полторы недели сотни зэков погибли, так и не добравшись до фронта. Причиной этого является "хлопок", подвозимый либо в штабы, либо в казармы.
- Хорошими новостями также поделился представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, за 12 декабря удалось уничтожить 6 вражеских "Градов" в Луганской области. И хотя таких установок у врага еще много, радует тот факт, что, хотя эти машины уже не будут терроризировать ни наших военных, ни мирное население.
- Накануне в Генштабе подтвердили информацию о потерях врага в Луганской области. Ранее стало известно, что 11 декабря наши военные поразили пункт дислокации живой силы вблизи Кадиевки. Тогда удалось ликвидировать 60 оккупантов, а еще около 100 ранить.