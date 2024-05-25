Стало известно, что украинские БПЛА утром 23 мая повредили загоризонтную РЛС "Воронеж-ДМ", которая расположена в Краснодарском крае России. В эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил, почему наши партнеры должны переосмыслить ситуацию с помощью Украине.

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Украина отвоевывает время для Европы

До полномасштабного вторжения в Украину одна Россия имела больший военный потенциал, чем вся Европа вместе взятая. Сейчас пришло время европейским политикам переосмыслить ситуацию и принимать новые решения относительно того, чтобы организовать помощь Украине.

Это, безусловно, приведет к принципиальным сдвигам в процессе ведения боевых действий, мы стабилизируем ситуацию. Если нам будут помогать эффективнее, то на конец года можем быть готовы к деоккупации,

– отметил Романенко.

По его словам, прежде всего поражение радиолокационной станции раннего обнаружения "Воронеж-ДМ" в интересах Запада, в частности Соединенных Штатов Америки. Ведь в то время, как Украина обескровливает вооруженную до зубов Россию, европейские страны имеют возможность усиливать свою военную способность.

"После распада Советского Союза, в Скрунде в Прибалтике взорвали такую станцию, а объекты такого рода, которые были в Украине, не работали на россиян. Поэтому оккупанты вынуждены были вкладывать серьезные средства на строительство РЛС, чтобы обеспечить себе стратегическую противоракетную оборону. И тут появляется Украина и наносит поражение", – добавил военный эксперт.

Партнеры до сих пор ограничивают Украину по использованию западного оружия по России

В то же время большинство партнеров до сих пор не сняли ограничения по использованию западного оружия Украины для ударов по территории России. Этот вопрос уже сдвинулся с мертвого места, но пока союзники не спешат с решением.

В Соединенных Штатах Америки мнение политиков разделилось. В частности, судя по последним заявлениям, государственный секретарь США Энтони Блинкен и спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживают такую идею. Однако глава Пентагона Ллойд Остин говорит, что ВСУ надо сосредоточиться на ближнем бою.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников Альянса, которые предоставляют Украине оружие, позволить использовать его для ударов по военным целям в России. Косвенно он намекнул на смягчение политики администрации американского президента Джо Байдена, которая сейчас ограничивает Украину.

На условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС сообщил 24 Каналу, что среди государств-членов Евросоюза все чаще обсуждают тему ударов западным оружием по территории России.