По данным Национальной гвардии Украины только за прошлые сутки, 8 апреля, гвардейцы обнаружили более 20 выстрелов к станковому противотанковому гранатомету, а также несколько гранат.

Читайте также В Киевскую область разрешат возвращаться до конца апреля: после первой волны разминирования

В Киевской области обнаруживают брошенное оружие оккупантов

На территории освобожденных городов продолжают обнаруживать новые взрывоопасные устройства, оружие и патроны. В частности, в Гостомеле гвардейцы нашли:

1 ПЗРК "Игла",

1 ПЗРК "Фагот",

2 гранаты без запалов (РГД-5, Ф-1),

4 выстрела к зенитной установке,

1 танковый боеприпас,

2 мешка с порохом.

На местах работают специалисты соответствующих служб.



В деоккупированных городах Киевщины обнаружили боеприпасы оккупантов / Фото Национальная гвардия Украины

Ранее представители Территориальной обороны отметили, что сейчас не стоит возвращаться в Киевскую область . Несмотря на отсутствие боевых действий, направление остается опасным из-за массового заминирования гражданских объектов. К тому же кое-где в деоккупированных населенных пунктах нет ни света, ни газа, ни связи.