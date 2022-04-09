За даними Національної гвардії України лише за минулу добу, 8 квітня, гвардійці виявили понад 20 пострілів до станкового протитанкового гранатомета, а також декілька гранат.

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На Київщині виявляють покинуту зброю окупантів

На території звільнених міст продовжують виявляти нові вибухонебезпечні пристрої, зброю та набої. Зокрема, у Гостомелі гвардійці виявили:

1 ПЗРК "Ігла",

1 ПЗРК "Фагот",

2 гранати без запалів (РГД-5, Ф-1),

4 постріли до зенітної установки,

1 танковий боєприпас,

2 мішки з порохом.

На місцях працюють фахівці відповідних служб.



У деокупованих містах Київщини виявили боєприпаси окупантів / Фото Національна гвардія України

Раніше представники Територіальної оборони зазначили, що зараз не варто повертатися на Київщину. Попри відсутність бойових дій, напрямок залишається небезпечним через масове замінування цивільних об'єктів. До того ж подекуди в деокупованих населених пунктах немає ні світла, ні газу, ні зв'язку.

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