За даними Національної гвардії України лише за минулу добу, 8 квітня, гвардійці виявили понад 20 пострілів до станкового протитанкового гранатомета, а також декілька гранат.
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На Київщині виявляють покинуту зброю окупантів
На території звільнених міст продовжують виявляти нові вибухонебезпечні пристрої, зброю та набої. Зокрема, у Гостомелі гвардійці виявили:
- 1 ПЗРК "Ігла",
- 1 ПЗРК "Фагот",
- 2 гранати без запалів (РГД-5, Ф-1),
- 4 постріли до зенітної установки,
- 1 танковий боєприпас,
- 2 мішки з порохом.
На місцях працюють фахівці відповідних служб.
У деокупованих містах Київщини виявили боєприпаси окупантів / Фото Національна гвардія України
Раніше представники Територіальної оборони зазначили, що зараз не варто повертатися на Київщину. Попри відсутність бойових дій, напрямок залишається небезпечним через масове замінування цивільних об'єктів. До того ж подекуди в деокупованих населених пунктах немає ні світла, ні газу, ні зв'язку.
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