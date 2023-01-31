Время для мирного возвращения вышло, – Подоляк о сроках для освобождения Крыма

Крым до сих пор находится под временной оккупацией. В Офисе президента считают, что время для мирного освобождения полуострова уже прошло.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, пока нет никаких вариантов политического урегулирования каких-либо вопросов с Россией.

Обратите внимание Украина сможет вернуть Крым: Залужный назвал условие

Подоляк прокомментировал освобождение Крыма

Советник руководителя ОП считает, что 8 лет все говорили о Крыме ради того, чтобы просто говорить.

То есть мы просто делали вид, что есть какая-то возможность политико-дипломатического урегулирования. Но я тогда верну вас в Приднестровье – урегулирован? По формуле пять плюс два. Или, например, Абхазия – урегулирован? Нет! Россия никогда ничего не урегулирует, пока не получит, скажем так, в силовом виде понимание того, что надо с этими странами о чем-то договариваться,

– заявил Подоляк.

По его словам, у страны-террористки нет ресурса удержать Крым, а сил воевать осталось до весны этого года. Подоляк отметил, что мы обязательно вернем полуостров.

"Мы 10 месяцев назад видели гораздо худшую ситуацию, и я думаю, что вообще никто не думал, что мы с вами через 10 месяцев сможем вполне серьезно говорить о том, что война точно позволит нам освободить Крым, правильно? Мы ведь об этом не говорили. Никто не верил в то, что в 2022 или уже в 2023 мы сможем действительно всерьез говорить о том, что Крым будет снова украинским. Все думали, что это будет история 20 – 30 – 50 лет", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Он добавил, что такие сроки по освобождению Крыма, возможно, очень оптимистичны, однако это "оптимизм, математически выверенный".

Крым могут вернуть в 2023 году

Глава ГУР МО Кирилл Буданов накануне заявил, что Украина должна сделать все, чтобы этим летом Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, будет ли побуждать деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава разведки ответил, что нет.