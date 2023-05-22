Более того, оно начнет шататься с первым крупным городом, который был оккупирован в 2014 году. Об этом 24 Канала сказал российский предприниматель Евгений Чичваркин.
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Россияне не простят потерю Крыма
Баланс контроля над землей для Путина очень важен. Он это уже транслировал всему народу.
Этот баланс контроля над землей пошатнется в минус от 22 февраля 2022 года. Вероятно, Крым – это будет потеря Путиным контроля над силовиками и армией,
– констатировал предприниматель.
Народ молчит до определенного момента, ведь внутри сжатых пружин очень много. Ради "большой победы" они готовы терпеть все – даже смерть близких. А если все это будет потеряно, возникнет логичный вопрос: а зачем все это было?
"А за что 100 тысяч остались без рук и ног? За что еще 100 тысяч погибло? Почему эти кладбища? Где эти люди? Где мой отец? Где мой сын? Где мой брат? Эти вопросы все это будут заданы в момент военного поражения, причем на этот раз вслух", – подытожил Чичваркин.
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Что происходит в Крыму: последние новости
- Россияне начинают отдавать себе отчет, что Крым, который они нагло захватили, рано или поздно придется возвращать. Так, на территории полуострова они активно возводят оборонительные сооружения.
- Проукраинские крымчане продолжают демонстрировать свое сопротивление оккупантам. В Ялте баннер с изображением Путина облили красной краской.
- На крымском аэродроме "Кача" раздался мощный взрыв, в результате которого поврежден вертолет россиян Ми-8. Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, ВСУ активно готовят территорию к деоккупации.
- Когда кажется, что прибегнуть к большему цинизму просто невозможно, россияне каждый раз демонстрируют обратное. Стало известно, что оккупанты завозят на полуостров детей из Брянщины, что бы использовать их как живой щит.
- Первый глава Меджлиса Мустафа Джемилев заявил, что возвращение Крыма в состав Украины возможно только военным путём. По его словам, россияне закрыли все пути к переговорам.