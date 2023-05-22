Более того, оно начнет шататься с первым крупным городом, который был оккупирован в 2014 году. Об этом 24 Канала сказал российский предприниматель Евгений Чичваркин.

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Баланс контроля над землей для Путина очень важен. Он это уже транслировал всему народу.

Этот баланс контроля над землей пошатнется в минус от 22 февраля 2022 года. Вероятно, Крым – это будет потеря Путиным контроля над силовиками и армией,

– констатировал предприниматель.

Народ молчит до определенного момента, ведь внутри сжатых пружин очень много. Ради "большой победы" они готовы терпеть все – даже смерть близких. А если все это будет потеряно, возникнет логичный вопрос: а зачем все это было?

"А за что 100 тысяч остались без рук и ног? За что еще 100 тысяч погибло? Почему эти кладбища? Где эти люди? Где мой отец? Где мой сын? Где мой брат? Эти вопросы все это будут заданы в момент военного поражения, причем на этот раз вслух", – подытожил Чичваркин.

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