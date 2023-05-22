Ба більше, воно почне хитатися з першим великим містом, яке було окуповане у 2014 році. Про це 24 Каналу сказав російський підприємець Євгеній Чичваркін.

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Росіяни не пробачать втрату Криму

Баланс контролю над землею для Путіна вкрай важливий. Він це вже транслював всьому народу.

Цей баланс контролю над землею похитнеться в мінус від 22 лютого 2022 року. Ймовірно, Крим – це буде втрата Путіним контролю над силовиками та армією,

– констатував підприємець.

Народ мовчить до певного моменту, адже всередині стиснутих пружин дуже багато. Заради "великої перемоги" вони готові терпіти усе, що завгодно – навіть смерть близьких. А якщо усе це буде втрачено, виникне логічне запитання: а навіщо усе це було?

"А за що 100 тисяч залишилися без рук та ніг? За що ще 100 тисяч загинуло? Чому ці кладовища? Де ці люди? Де мій батько? Де мій син? Де мій брат? Ці питання усі будуть задані у момент військової поразки, причому цього разу вголос", – підсумував Чичваркін.

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