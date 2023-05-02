Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, россияне не смогут оборонять Крым из-за его территориальных особенностей.

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Москва не отдаст приказ отступать

В Главном управлении разведки 2 апреля заявили, что россиян необходимо отрезать от Крыма, чтобы они не смогли использовать его для военных целей и в конце концов принудить их к совершению очередного "жеста доброй воли".

По всей вероятности, российские войска сами будут бежать из Крыма (без приказа Кремля – 24 Канал). Потому что если подойти к Чонгару и оттуда обстреливать территорию практически всего полуострова, то из него не уйдешь, не спрячешься. А украинские военные церемониться не будут. Ни у кого на полуострове нет иллюзий по этому поводу,

– отметил Марк Фейгин.

Возможно, те, кто находятся в Москве, еще могут придумывать какие-то способы обороны полуострова, но правы те, кто говорят, что исторически Крым никому не удалось оборонять. Россиянам некуда деться, особенно после того, как взорвут Крымский мост. Они не могут ни доставлять или ремонтировать технику, ни получать боеприпасы, ни переправлять раненых.

"Москва, конечно, сама такого приказа не отдаст. Это будет выглядеть как капитуляция, поражение. Она будет добиваться мирных переговоров, чего угодно, но приказать вывести войска, как это было с правым берегом Днепра и Херсоном, думаю, на это не пойдут", – подчеркнул правозащитник.

Хотя российские власти могут тайно перемещать военные части. Но, по мнению Фейгина, когда военные поймут, что невозможно оборонять полуостров и окопы на пляжах им не помогут – может начаться паническое бегство.

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Средства для поражения Крымского моста есть

Даже в случае, если Крымский мост не разрушится, он будет под постоянными обстрелами. То есть россиянам придется, вероятнее всего, отплывать на лодках.

Думаю, ракеты на дальность от Мелитополя или Чонгара до Крыма у Украины уже есть. Чем ближе ВСУ будут продвигаться, тем меньше радиуса ракеты будут нужны. Возможно, и дополнительных средств не понадобится (для ударов по Крымскому мосту – 24 Канал), если удастся взять Мелитополь,

– заметил Фейгин.

Если в Украине будут успехи, то на это может отреагировать Белый дом и передать истребители F-16 или дальнобойные ракеты ATACMS. По словам правозащитника, лучше поддерживать победителя – скорее политический ход.

Хотя никому не известно количество средств, но у Украины должно быть достаточное их количество для того, чтобы решить часть вопросов по уничтожению путей логистики между Россией и Крымом.

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