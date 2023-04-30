Как именно украинские воины могут прорвать оборону государства агрессора, проанализировали в CNN. Об этом пишет 24 Канал.

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"Украина может начать наступление в любой момент"

Журналисты отмечают, что спутниковые изображения, проверенные CNN и другими новостными организациями, показывают масштаб российской обороны, построенной в части Юга Украины. В частности, слои противотанковых рвов, препятствия, минные поля и траншеи.

Украинским воинам необходимо быстро обойти или преодолеть такие препятствия, создав импульс, который приведет к "расплавлению" российского командования и контроля.

На нескольких спутниковых снимках, предоставленных Maxar Technologies и сделанных в среду, видны большие траншеи к востоку от города Пологи Запорожской области. Анализ изображений Reuters выявил тысячи оборонительных позиций на огромной территории.

Позиции России наиболее сосредоточены у линии фронта в юго-восточной Запорожской области, на Востоке и на узкой полосе земли, соединяющей Крымский полуостров с остальной территорией Украиной,

– говорится в анализе агентства.

Траншеи оккупантов в Запорожской области / Maxar Technologies

Оборона агрессора включала, например, противотанковые рвы близ Пологов, простиравшиеся на 30 километров, а еще дополнительные укрепления вокруг таких важных городов, как Токмак. "Этот участок будет критическим, если украинские силы попытаются продвинуться в город Мелитополь и разделить российские силы на Юге", – отмечает издание. Стивен Вуд из Maxar говорит, что эти оборонные системы воспроизведены на огромной территории, от юга Крыма до части Донецка.

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Российские укрепления – "ограниченное препятствие"

Укрепления начали появляться после того, как в ноябре оккупанты бежали из части Херсонской области и, по сути, установили новую оборонную линию, простирающуюся преимущественно через сельские районы Юга. Минобороны Великобритании в ноябре заявило, что два завода производят бетонные заграждения для танков типа "зубы дракона".

Однако такая оборона настолько хороша, сколь хороши силы, предназначенные для каждого сектора. Сами по себе они ограниченным препятствием. Вот почему россияне перебросили больше подразделений на Юг Украины. Эти оборонные линии стали критическими для их общих целей,

– отметили в СМИ.

Спутниковые снимки показывают, что большая российская база на севере Крыма, которая еще в феврале была заполнена техникой, в частности танками и артиллерией, в конце марта частично пуста и почти полностью пуста на прошлой неделе.

Ранее заполненная техникой вражеская база в Крыму теперь пустая / Maxar Technologies

Непонятно, куда делось вооружение, аналитики предполагают, что противник отправил его на Север для усиления российских оборонительных линий. Несмотря на это очень трудно сказать, сколько российских войск и какого качества предназначено на каждом участке такой длинной линии фронта.

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"Критически важно – нарушить линию поставки"

Для украинцев будет критически важно нарушить линии поставок, уничтожить склады боеприпасов и поразить топливную инфраструктуру (среди многих других задач) перед наступлением. Это усложнит содержание обороняющихся войск,

– отметили в CNN.

Также добавили, что наши военные будут оценивать слабые стороны России, потому что импульс после начала контрнаступления будет критическим.

Украинским подразделениям придется освоить общевойсковые маневры с новой техникой, в частности разминирование, устранение танковых препятствий и строительство мостов своими штурмовыми батальонами. "Это сложная координация", – говорят аналитики.

Украинская цель должна заключаться в том, чтобы вызвать паралич в российском военном руководстве и панику среди российских рядовых,

– отметил лондонский специалист по современным войнам Франц-Стефан Гади.

Идеальным сценарием Гади считает прорыв бронетанковых сил сквозь эшелонированную российскую оборону в самом слабом месте, быстрое продвижение в тыл окупантов и создание угрозы центрам управления (военным штабам) и узлам снабжения.

Мэтью Шмидт, доцент национальной безопасности в Университете Нью-Гейвена, убежден, что решающим будет овладение общевойсковым оружием – использование различных средств в координации. "Атакуйте склады поставок в тылу, быстро разминируйте, координируйте огонь и движение от уровня бригады до уровня взвода", – отметил Шмидт.

Обратите внимание! Когда начнется контрнаступление, точно неизвестно. Однако оно обязательно будет, а дальше освобождение из-под оккупации всех наших территорий и такая желанная победа. Чтобы она как можно скорее наступила, не забывайте помогать нашим защитникам. К примеру, задонатьте на авто для 308 батальона, что сейчас под Кременной. Помните: верим в победу и приближаем ее вместе!