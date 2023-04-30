Як саме українські воїни можуть прорвати оборону держави-агресора, проаналізували в CNN. Про це пише 24 Канал.

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"Україна може почати наступ будь-якої миті"

Журналісти зазначають, що супутникові зображення, перевірені CNN та іншими новинними організаціями, показують масштаб російської оборони, яка була побудована у частині Півдня України. Зокрема, шари протитанкових ровів, перешкоди, мінні поля та траншеї.

Українським воїнам необхідно швидко обійти або подолати такі перешкоди, створивши імпульс, який спричинить "розплавлення" російського командування та контролю.

На декількох супутникових знімків, наданих Maxar Technologies і зроблених у середу, видно великі траншеї на схід від міста Пологи Запорізької області. Аналіз зображень Reuters виявив тисячі оборонних позицій на величезній території.

Позиції Росії найбільш зосереджені біля лінії фронту в південно-східній Запорізькій області, на Сході та на вузькій смузі землі, що з'єднує Кримський півострів з рештою територій України,

– йдеться в аналізі агентства.

Траншеї окупантів у Запорізькій області / Maxar Technologies

Оборона агресора включала, наприклад, протитанкові рови поблизу Пологів, що простягалися на 30 кілометрів, а ще додаткові укріплення навколо таких важливих міст, як Токмак. "Ця ділянка буде критичною, якщо українські сили спробують просунутися до міста Мелітополь і розділити російські сили на Півдні", – зазначає видання. Стівен Вуд з Maxar каже, що ці оборонні системи відтворені на величезній території, від півдня Криму до частини Донецька.

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Російські укріплення – "обмежена перешкода"

Укріплення почали з'являтися після того, як у листопаді окупанти втікали з частини Херсонської області та, по суті, встановили нову оборонну лінію, що тягнеться переважно через сільські райони Півдня. Міноборони Великої Британії в листопаді заявило, що два заводи виробляють бетонні загородження для танків типу "зуби дракона".

Однак така оборона настільки хороша, наскільки хороші сили, призначені для кожного сектора. Самі по собі вони є обмеженою перешкодою. Ось чому росіяни перекинули більше підрозділів на Південь України. Ці оборонні лінії стали критичними для їхніх загальних цілей,

– наголосили у ЗМІ.

Супутникові знімки показують, що велика російська база на півночі Криму, яка ще в лютому була заповнена технікою, зокрема, танками та артилерією, наприкінці березня частково пустою та майже повністю порожньою минулого тижня.

Раніше заповнена технікою ворожа база в Криму тепер порожня / Maxar Technologies

Незрозуміло, куди саме поділося озброєння, аналітики припускають, що противник відправив його на Північ для посилення російських оборонних ліній. Попри це надзвичайно важко сказати, скільки російських військ і якої якості призначено на кожній ділянці такої довгої лінії фронту.

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"Критично важливо – порушити лінію постачання"

Для українців буде критично важливо порушити лінії постачання, знищити склади боєприпасів і вразити паливну інфраструктуру (серед багатьох інших завдань) перед наступом. Це ускладнить утримання військ, які обороняються,

– зазначили у CNN.

Також додали, що наші військові оцінюватимуть слабкі сторони Росії, тому що імпульс після початку контрнаступу буде критичним.

Українським підрозділам доведеться освоїти загальновійськові маневри з новою технікою, зокрема, розмінування, усунення танкових перешкод і будівництво мостів своїми штурмовими батальйонами. "Це складна координація", – кажуть аналітики.

Українська мета повинна полягати в тому, щоб викликати параліч в російському військовому керівництві і паніку серед російських рядових,

– зазначив лондонський фахівець з сучасних воєн Франц-Стефан Ґаді.

Ідеальним сценарієм Ґаді вважає прорив бронетанкових сил крізь ешелоновану російську оборону в найслабшому місці, швидке просування в тил окупантів та створення загрози центрам управління (військовим штабам) і вузлам постачання.

Метью Шмідт, доцент національної безпеки в Університеті Нью-Гейвена, переконаний, що вирішальним буде опановування загальновійськовою зброєю – використання різноманітних засобів у координації. "Атакуйте склади постачання в тилу, швидко розмінуйте, координуйте вогонь і рух від рівня бригади до рівня взводу", – зазначив Шмідт.

Зверніть увагу! Коли розпочнеться контрнаступ, достеменно невідомо. Однак, він обов'язково буде, а далі звільнення з-під окупації усіх наших територій та така омріяна перемога. Аби вона якнайшвидше настала, не забувайте допомагати нашим захисникам. Наприклад, задонатьте на авто для 308 батальйону, що зараз під Кремінною. Пам'ятайте: віримо в перемогу та наближаємо її разом!