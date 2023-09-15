Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что в случае его деоккупации у президента России будут проблемы.
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"Будут очень серьезные проблемы у Путина относительно того, что у значительной части военного и политического руководства России появится идея: "Слушайте, а царь-то ненастоящий", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Как деоккупация Крыма повлияет на Путина: смотрите видео
Мол, до 24 февраля, начала полномасштабной войны России против Украины, Крым был оккупирован, а здесь деоккупация. А полномасштабную войну устроил именно Путин. С начала российско-украинской войны в 2014 году, считает Яковенко, угрозы путинскому режиму не было.
Кроме того, российская военно-политическая верхушка жила себе "на полную". Тогда у российских элит были особняки по всему миру, их дети учились в Лондоне, а жены жили в Париже. А Владимир Путин вдруг им все "испортил".
Потеря Крыма может стать серьезным толчком для совсем других мыслей,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Без рюмки не обойтись
Украина понемногу уничтожает российский Черноморский флот. События, произошедшие в Крыму на этой неделе, не прокомментировал Владимир Путин. К слову, часто заявления о якобы "красных линиях" делает пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Как отметил Игорь Яковенко, Захарова сильно пьет, а российский диктатор якобы этим не занимается. Поэтому Путину комментировать сложно.
"Комментировать без стакана то, что происходит в Черном море, для российского президента достаточно сложно, ведь Путин теряет Черное море", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.
В Крыму россиянам неспокойно
- Ночью 13 сентября, по данным источников 24 Канала в ГУР МО, в результате удара по Севастополю повреждены два корабля Черноморского флота России. А еще – оборудование судоремонтного завода. Ударить по Севастополю могла украинская авиация. Об этом намекнули в Воздушных Силах ВСУ.
- "Горячо" в ночь на 14 сентября было недалеко от Евпатории. Как сообщили источники 24 Канала в разведке Службы безопасности Украины, там ВМС и СБУ провели спецоперацию. В результате этого уничтожен российский комплекс ПВО С-400 "Триумф".
- Также 14 сентября удалось подбить российский ракетный корабль "Самум". По данным наших источников в спецслужбах, экспериментальный морской дрон СБУ ударил по ракетоносителю неподалеку от Севастопольской бухты. Морской беспилотник попал в заднюю правую часть судна россиян. Так кораблю нанесли значительные повреждения и он потерял ход. Оккупанты судно отправили на ремонт.