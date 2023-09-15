Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що у разі його деокупації президент Росії матиме проблеми.
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"Будуть дуже серйозні проблеми у Путіна щодо того, що у значної частини військового та політичного керівництва Росії з'явиться ідея: "Слухайте, а цар-то несправжній", – наголосив російський опозиційний журналіст.
Як деокупація Криму вплине на Путіна: дивіться відео
Мовляв, до 24 лютого, початку повномасштабної війни Росії проти України, Крим був окупований, а тут деокупація. А повномасштабну війну влаштував саме Путін. Від початку російсько-української війни у 2014 році, вважає Яковенко, загрози путінському режиму не було.
Окрім того, російська військово-політична верхівка жила собі "на повну". Тоді російські еліти мали особняки по всьому світу, їхні діти навчалися у Лондоні, а дружини жили у Парижі. А Владімір Путін раптом їм все "зіпсував".
Втрата Криму може стати серйозним поштовхом для зовсім інших думок,
– сказав російський опозиційний журналіст.
Без чарки не обійтися
Україна потроху знищує російський Чорноморський флот. Події, які були у Криму цього тижня, не прокоментував Владімір Путін. До слова, часто заяви про буцімто "червоні лінії" робить прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова. Як зауважив Ігор Яковенко, Захарова сильно п'є, а російський диктатор буцімто цим не займається. Тому Путіну коментувати складно.
"Коментувати без чарки те, що відбувається у Чорному морі, для російського президента доволі складно, адже Путін втрачає Чорне море", – наголосив російський опозиційний журналіст.
У Криму росіянам неспокійно
- Уночі 13 вересня, за даними джерел 24 Каналу в ГУР МО, унаслідок удару по Севастополю пошкоджені два кораблі Чорноморського флоту Росії. А ще – обладнання судноремонтного заводу. Вдарити по Севастополю могла українська авіація. Про це натякнули у Повітряних Силах ЗСУ.
- "Гаряче" у ніч на 14 вересня було неподалік Євпаторії. Як повідомили джерела 24 Каналу в розвідці Служби безпеки України, там ВМС та СБУ провели спецоперацію. Унаслідок цього знищений російський комплекс ППО С-400 "Тріумф".
- Також 14 вересня вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум". За даними наших джерел у спецслужбах, експериментальний морський дрон СБУ вдарив по ракетоносію неподалік Севастопольської бухти. Морський безпілотник влучив у задню праву частину судна росіян. Так кораблю завдали значних пошкоджень і він втратив хід. Окупанти судно відправили на ремонт.