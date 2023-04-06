8 километров окопов: оккупанты нарыли все побережье от Евпатории до Заозерного

Российские захватчики готовятся к освобождению Крыма. Так что активно роют траншеи, как рекомендуют методички времен Второй мировой войны. Уже накопали целых 8 километров окопов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки из Евпатории. От этого курортного города к селу Заозерное тянутся свеженькие российские окопы. Их протяженность – 8 километров.

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Траншеи в два ряда не помогут

Снимки, сделанные 16 марта, свидетельствуют о том, что траншеи вырыты вдоль береговой линии. Причем на берегу также в два ряда стоят "зубы дракона". Те же пирамидки Пригожина, на которых он, очевидно, сумел отмыть немало денег.

Заметим, что российские захватчики не перестают укреплять свои позиции. За последние месяцы они активно усиливались вблизи Армянска и береговой линии.



Траншеи возле Евпатории достигают 8 километров / Спутниковые снимки

Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что действительно оборонительные работы врага продолжаются. В то же время, она добавила, что абсолютно ответственно может сказать, что оккупантам это не поможет.

По ее мнению, эти траншеи оккупанты вырыли для десанта, который могут высадить. Чтобы он "не убежал домой".

"Помочь против десанта эти окопы вряд ли смогут, исходя из того, что наверняка многие украинцы точно знают, как держатся песчаные сооружения на побережье Крыма. Мы это хорошо помним и поиграемся в песочек в другой раз", – подчеркнула она.

Гуменюк подчеркнула, что действия врага продиктованы старыми методиками. У оккупантов, в отличие от ВСУ, отсутствует креативное мышление. Они делают все так, как книга пишет. И их не останавливает тот факт, что эти советы уже десятки лет неактуальны.

Нужно рыть окопы там, где может пойти десант, – роем. Что будет – не знаем, но роем,

– так она прокомментировала траншеи на берегу Черного моря.

Границы патрулируют вертолеты



Авиация над Севастополем патрулирует морскую границу / Фото Крымский ветер

Тем временем вдоль морских границ Севастополя летают военные самолеты и вертолеты, передает Крымский ветер. Делают они это непрерывно. Оккупантам крайне беспокойно. Особенно с учетом знаний о том, что флот украинских морских дронов вырос. Ну что ж, пусть их тревожность не покидает.