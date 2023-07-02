Чтобы смотрел в сторону Крыма: Буданов поручил установить на Змеином гигантский флаг

После деоккупации острова Змеиный украинскими военными глава ГУР МО Кирилл Буданов поручил важную задачу спецназовцам. В частности, глава украинской разведки поставил задачу установить на острове огромное знамя.

Буданов подчеркнул, что это знамя должно смотреть "в сторону Крыма". Украинский флаг был установлен на краю острова Змеиный.

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На Змеином установили огромный флаг

Командир спецподразделения ГУР МО Украины с позывным "Тимур" отметил, что деоккупация украинского острова проходила в несколько этапов. В частности, сначала украинцы должны были отработать по оккупантам на Змеином из оружия.

"На первом этапе была артподготовка, на втором привлекли авиацию. Стояла задача установить государственный флаг Украины на вертолетной площадке. Мы установили", – сказал командир.

Далее спецназовцы украинской разведки должны были провести доразведку прибрежной зоны и разминировать сам остров. После этого Буданов поручил особое задание спецназовцам.

Один из флагов (для острова Змеиный – 24 Канал) мы попросили в Одессе, он был очень большой. И вот командир поставил задачу, чтобы он (самый большой флаг – 24 Канал), поставь на краю острова, который "смотрит" на Крым,

– сказал "Тимур".

Последний этап освобождения острова заключался в том, чтобы взять Змеиный под полный контроль. После этого российский флаг опустили, а на его месте подняли украинский флаг.

Детали освобождения кота на острове Змеиный

"Тимур" также поделился ощущениями от освобождения Змеиного. Воин отметил, что никаких страхов по выполнению поставленных задач у него не было.

"У нас есть осторожность и планирование. Поэтому ни у командного состава, ни у моих собратьев, которые со мной служат, ощущения страха нет", – отметил он.

Кроме этого, он рассказал детали истории освобождения особого жителя Змеиного – черного котика. По его словам, с животным пока все хорошо.

Мы увидели кота. Командир поставил задачу его унести. Он сейчас в надежных руках,

– подчеркнул "Тимур".

Что известно об оккупации и освобождении острова

Российская армия оккупировала Змеиный с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, там они развернули свои системы ПВО и использовали остров для того, чтобы помешать украинскому судоходству в Черном море.

Силы обороны регулярно наносили удары по гарнизону на острове в течение нескольких месяцев. А уже 30 июня 2022 россиян выбили из Змеиного.

Впоследствии, а именно 4 июля, на острове снова установили украинский флаг. Он развевается на Змеином и сейчас.