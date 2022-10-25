Погиб защитник по имени Олег, поднявший государственный Флаг Украины на острове Змеиный. Об этом в эфире телемарафона рассказал его собрат, также участвовавший в завершающей операции на острове, сообщает 24 канал.

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"Он был настоящим воином"

Боец батальона "Традиции и порядок" Иван "Железняк" Пилипчук рассказал, что в субботу, 22 октября, прошло прощание с Героем.

Олег был настоящим воином, я его очень уважал,

– сказал Иван "Железняк".

Операция на острове Змеиный длилась более двух месяцев, чтобы освободить его от российских захватчиков. Это был комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств.

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Что известно об освобождении острова Змеиный

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что освобождение острова и возвращение его под украинский контроль лишило Россию ушей. Черноморский флот России не сможет вести радиолокационную и воздушную разведку.

Украинские военные рассказали, как освобождали остров. Операция длилась более 2 месяцев. Это был комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств.

В Главном управлении разведки показали, как поднимали украинский флаг на острове Змеиный. Он вернулся на свое место, заменив российскую тряпку, которая несколько месяцев мозолила глаза.

После деоккупации острова Змеиный украинские военные нашли там чудом уцелевшего кота. Пушистика приютил командир разведчиков и символически назвал его Змеем.

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