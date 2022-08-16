Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он также заметил, что находиться на острове – это самоубийство.
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У Украины появилось дальнобойное оружие
Остров Змеиный имел стратегическое значение для россиян. С его территории оккупанты могли закрывать воздушное пространство над Черным морем. То есть фактически над своим черноморским флотом. А сейчас, по сообщению Оперативного командования "Юг", российские корабли находятся в глубине, ближе к Крымскому полуострову, а не к материковой части Украины.
Денис Попович отметил, что россияне покинули Змеиный, ведь по сравнению с февралем условия изменились.
"У нас появились дальнобойные средства поражения. Дальнобойные и высокоточные", – заметил военный эксперт.
Змеиный – это просто скала, где нет укрытий
Также, по словам военного обозревателя, остров Змеиный – это скала посреди моря. Там нет укрытий, там вообще негде спрятаться. Поэтому находиться там военным гарнизонам – это самоубийство.
К тому же, это самоубийство как для россиян, так и для нас, если мы захотим занять остров до завершения боевых действий. Сейчас это просто скала, которая еще и безлюдная,
– подытожил военный эксперт.
Попович о том, почему россияне покинули остров Змеиный: смотрите видео
Война россии с Украиной: последние новости
- В оккупированном Крыму возле Джанкоя детонировал склад с боеприпасами. В радиусе 50 километров от эпицентра взрыва россияне эвакуируют людей.
- Взрывы раздавались и возле Симферополя. Сообщали о черном дыме над военным аэродромом "Гвардейское".
- С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили в общей сложности более 400 самолетов и вертолетов россиян. Впрочем, враг может восполнять потери, стягивая самолеты и вертолеты из разных районов россии.