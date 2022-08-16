Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он также заметил, что находиться на острове – это самоубийство.

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У Украины появилось дальнобойное оружие

Остров Змеиный имел стратегическое значение для россиян. С его территории оккупанты могли закрывать воздушное пространство над Черным морем. То есть фактически над своим черноморским флотом. А сейчас, по сообщению Оперативного командования "Юг", российские корабли находятся в глубине, ближе к Крымскому полуострову, а не к материковой части Украины.

Денис Попович отметил, что россияне покинули Змеиный, ведь по сравнению с февралем условия изменились.

"У нас появились дальнобойные средства поражения. Дальнобойные и высокоточные", – заметил военный эксперт.

Змеиный – это просто скала, где нет укрытий

Также, по словам военного обозревателя, остров Змеиный – это скала посреди моря. Там нет укрытий, там вообще негде спрятаться. Поэтому находиться там военным гарнизонам – это самоубийство.

К тому же, это самоубийство как для россиян, так и для нас, если мы захотим занять остров до завершения боевых действий. Сейчас это просто скала, которая еще и безлюдная,

– подытожил военный эксперт.

Попович о том, почему россияне покинули остров Змеиный: смотрите видео

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