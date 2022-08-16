Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він також зауважив, перебувати на острові – це самогубство.

До теми росіяни не вчаться на своїх помилках: чекаємо новий "жест доброї волі"

В України з'явилась далекобійна зброя

Острів Зміїний мав стратегічне значення для росіян. З його території окупанти могли закривати повітряний простір над Чорним морем. Тобто, фактично над своїм чорноморським флотом. А нині, за повідомленням Оперативного командування "Південь", російські кораблі перебувають у глибині, ближче до Кримського півострову, а не до материкової частини України.

Денис Попович зазначив, що росіяни залишили Зміїний, адже порівняно з лютим, умови змінились.

"У нас з'явились далекобійні засоби ураження. Далекобійні та високоточні", – зауважив військовий експерт.

Зміїний – це просто скеля, де немає укриттів

Також за словами військового оглядача, острів Зміїний – це скеля посеред моря. Там немає укриттів, там загалом немає де сховатись. Тому перебувати там військовим гарнізонам – це самогубство.

До того ж це самогубство як для росіян, так і для нас, якщо ми захочемо зайняти острів до завершення бойових дій. Зараз це просто скеля, яка ще й безлюдна,

– підсумував військовий експерт.

Попович про те, чому росіяни залишили острів Зміїний: дивіться відео

Війна росії з Україною: останні новини