Загинув захисник на ім'я Олег, який підняв державний Прапор України на острові Зміїний. Про це в ефірі телемарафону розповів його побратим, який також брав участь у завершальній операції на острові, повідомляє 24 канал.

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"Він був справжнім воїном"

Боєць батальйону "Традиції і порядок" Іван "Залізняк" Пилипчук розповів, що у суботу, 22 жовтня, відбулось прощання з Героєм.

Олег був справжнім воїном, я його дуже поважав,
– сказав Іван Залізняк.

Операція на острові Зміїний тривала понад два місяці, аби звільнити його від російських загарбників. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів.

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Що відомо про звільнення острова Зміїний

  • Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що звільнення острова та повернення його під український контроль позбавило Росію вух. Чорноморський флот Росії не зможе вести радіолокаційну та повітряну розвідку.
  • Українські військові розповіли, як звільняли острів. Операція тривала понад 2 місяці. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів.
  • У Головному управлінні розвідки показали, як підіймали український прапор на острові Зміїний. Він повернувся на своє місце, замінивши російську ганчірку, яка кілька місяців муляла очі.
  • Після деокупації острова Зміїний українські військові знайшли там дивом вцілілого кота. Пухнастика прихистив командир розвідників й символічно назвав його Змієм.

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