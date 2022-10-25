Загинув захисник на ім'я Олег, який підняв державний Прапор України на острові Зміїний. Про це в ефірі телемарафону розповів його побратим, який також брав участь у завершальній операції на острові, повідомляє 24 канал.
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"Він був справжнім воїном"
Боєць батальйону "Традиції і порядок" Іван "Залізняк" Пилипчук розповів, що у суботу, 22 жовтня, відбулось прощання з Героєм.
Олег був справжнім воїном, я його дуже поважав,
– сказав Іван Залізняк.
Операція на острові Зміїний тривала понад два місяці, аби звільнити його від російських загарбників. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів.
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Що відомо про звільнення острова Зміїний
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що звільнення острова та повернення його під український контроль позбавило Росію вух. Чорноморський флот Росії не зможе вести радіолокаційну та повітряну розвідку.
- Українські військові розповіли, як звільняли острів. Операція тривала понад 2 місяці. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів.
- У Головному управлінні розвідки показали, як підіймали український прапор на острові Зміїний. Він повернувся на своє місце, замінивши російську ганчірку, яка кілька місяців муляла очі.
- Після деокупації острова Зміїний українські військові знайшли там дивом вцілілого кота. Пухнастика прихистив командир розвідників й символічно назвав його Змієм.
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